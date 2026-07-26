Данил Круговой: Одно предложение из Европы точно было — нормальная команда

— Говорят, Баринова этим летом не отпустили в АЕК. Тебя тоже куда-то не отпустили?
— Предложения были, да, но…
— От европейских клубов?
— Ну одно точно было, да.
— Откуда?
— Нормальная команда. (Смеется.).
— Не расстроился, что не перешел?
— Нет. Да что говорить-то — я игрок ЦСКА, — сказал Круговой.
Напомним, в сезоне-2025/2026 Данил Круговой провел 43 матча за московский ЦСКА во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 млн евро. Контракт Кругового с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года с опцией продления еще на один год.