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Данил Круговой: Одно предложение из Европы точно было — нормальная команда

Футболист ЦСКА Данил Круговой в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» рассказал о предложении со стороны европейского клуба в летнее ТО. По словам Кругового, он не расстроился из-за того, что остался в ЦСКА.

Источник: Рейтинг Букмекеров

— Говорят, Баринова этим летом не отпустили в АЕК. Тебя тоже куда-то не отпустили?

— Предложения были, да, но…

— От европейских клубов?

— Ну одно точно было, да.

— Откуда?

— Нормальная команда. (Смеется.).

— Не расстроился, что не перешел?

— Нет. Да что говорить-то — я игрок ЦСКА, — сказал Круговой.

Напомним, в сезоне-2025/2026 Данил Круговой провел 43 матча за московский ЦСКА во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 млн евро. Контракт Кругового с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года с опцией продления еще на один год.