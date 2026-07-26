Данил Круговой: Одно предложение из Европы точно было — нормальная команда

Напомним, в сезоне-2025/2026 Данил Круговой провел 43 матча за московский ЦСКА во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 млн евро. Контракт Кругового с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года с опцией продления еще на один год.