Макаров заявил, что ему без разницы на хейт фанатов «Динамо» в свою сторону

— Фанаты тебя не очень хорошо приняли.
— Мне вообще без разницы. Сколько мне лет? 28. Ты думаешь я переживать за что-то буду? У меня двое детей, семья. Мне есть за что переживать.
— В этом плане как футболисты «Динамо» восприняли твое возвращение?
— Со всеми ребятами у меня хорошие отношения. Мы видимся, встречаемся. Поэтому никаких проблем.
После ухода из «Динамо», с января 2026 года футболист выступал за турецкий «Кайсериспор». Макаров провел 13 матчей, где не отметился результативными действиями. Нынешним летом вингер присоединился к «Крыльям Советов».
Футбол, Премьер-лига, Тур 1
25.07.2026, 14:00 (МСК UTC+3)
Динамо, 15335 зрителей
Главные тренеры
Сандро Шварц
Сергей Булатов
Составы команд
Динамо
99
Андрей Лунев
56
Леон Зайдензаль
10
Бителло
15
Данил Глебов
70
Константин Тюкавин
55
Максим Осипенко
57
Давид Рикардо
7
Дмитрий Скопинцев
76′
8
Антонио Диас Рубенс
74
Даниил Фомин
64′
21
Антон Миранчук
91
Ярослав Гладышев
64′
88
Виктор Окишор
11
Артур Гомес
76′
33
Иван Сергеев
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
22
Фернандо Костанца
2
Кирилл Печенин
23
Никита Чернов
47
Сергей Божин
6
Сергей Бабкин
15
Николай Рассказов
64′
3
Томас Галдамес
19
Иван Олейников
88′
20
Кирилл Столбов
7
Михайло Баньяц
64′
77
Денис Макаров
11
Амар Рахманович
64′
10
Мартин Крамарич
8
Максим Витюгов
78′
5
Доминик Ороз
Статистика
Динамо
Крылья Советов
Удары (всего)
21
12
Удары в створ
5
4
Угловые
6
2
Фолы
15
14
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Матвей Заика
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти