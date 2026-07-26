Барко сделал заявление после признания лучшим футболистом сезона в «Спартаке»

В опросе болельщиков Барко набрал 42% голосов, опередив Руслана Литвинова, Романа Зобнина, Пабло Солари и Кристофера Ву.
«Хочу посвятить награду своей дочери, семье, друзьям, товарищам по команде, тренерам, сотрудникам и руководству клуба, и, главное, всем болельщикам “Спартака”, которые изо дня в день дарят мне любовь и поддержку. Которые приняли меня как своего с первого моего дня в Москве. Спасибо вам всем!
В прошлом сезоне мы выиграли Кубок России — мой первый трофей с этим великим клубом «Спартаком». Моя радость от этого достижения огромна, и я надеюсь, что ее разделяют все болельщики «Спартака». Еще раз благодарю вас всех за поддержку. Вперед, «Спартак»! — приводит слова Барко пресс-служба красно-белых.
Отметим, что в СМИ не утихают слухи о возможном переходе Эсекьеля Барко из «Спартака» в аргентинский «Ривер Плейт».