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Барко сделал заявление после признания лучшим футболистом сезона в «Спартаке»

Аргентинский полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко сделал заявление после признания лучшим футболистом красно-белых в прошлом сезоне.

Источник: РИА "Новости"

В опросе болельщиков Барко набрал 42% голосов, опередив Руслана Литвинова, Романа Зобнина, Пабло Солари и Кристофера Ву.

«Хочу посвятить награду своей дочери, семье, друзьям, товарищам по команде, тренерам, сотрудникам и руководству клуба, и, главное, всем болельщикам “Спартака”, которые изо дня в день дарят мне любовь и поддержку. Которые приняли меня как своего с первого моего дня в Москве. Спасибо вам всем!

В прошлом сезоне мы выиграли Кубок России — мой первый трофей с этим великим клубом «Спартаком». Моя радость от этого достижения огромна, и я надеюсь, что ее разделяют все болельщики «Спартака». Еще раз благодарю вас всех за поддержку. Вперед, «Спартак»! — приводит слова Барко пресс-служба красно-белых.

Отметим, что в СМИ не утихают слухи о возможном переходе Эсекьеля Барко из «Спартака» в аргентинский «Ривер Плейт».