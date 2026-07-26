Барко сделал заявление после признания лучшим футболистом сезона в «Спартаке»

«Хочу посвятить награду своей дочери, семье, друзьям, товарищам по команде, тренерам, сотрудникам и руководству клуба, и, главное, всем болельщикам “Спартака”, которые изо дня в день дарят мне любовь и поддержку. Которые приняли меня как своего с первого моего дня в Москве. Спасибо вам всем!