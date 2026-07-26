«Локомотив» и «Ахмат» сыграли вничью в матче первого тура РПЛ

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Футболисты московского «Локомотива» и грозненского «Ахмата» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче первого тура Альфа-банк — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на «РЖД-Арене».
В составе «Локомотива» мяч забил Зелимхан Бакаев (8-я минута).
У «Ахмата» отличился Эральд Максути (83).
За столичную команду дебютировал защитник Георгий Джикия, который перешел в клуб на правах свободного агента. Он вышел на замену на 82-й минуте. С 2025 года футболист выступал за турецкий «Антальяспор», где провел один сезон.
В следующем туре «Локомотив» 1 августа на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо». «Ахмат» 2 августа примет столичный «Спартак».
Футбол, Премьер-лига, Тур 1
26.07.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Станислав Черчесов
Голы
Локомотив
Зелимхан Бакаев
8′
Ахмат
Эральд Максути
83′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
5
Жерзино Ньямси
13′
85
Евгений Морозов
10
Алексей Батраков
88′
93
Артем Карпукас
3
Лукас Фассон
54′
58′
24
Максим Ненахов
7
Зелимхан Бакаев
68′
8
Александр Коваленко
9
Сергей Пиняев
68′
17
Никита Салтыков
19
Александр Руденко
82′
14
Георгий Джикия
11
Вадим Раков
82′
63
Владислав Голубев
Ахмат
88
Гиорги Шелия
95
Арсен Адамов
8
Мирослав Богосавац
17
Эгаш Касинтура
77
Георгий Мелкадзе
5
Клисман Цаке
18
Жулио Ромао
20
Максим Самородов
68′
10
Кирилл Щетинин
7
Лечи Садулаев
59′
23
Галымжан Кенжебек
4
Турпал-Али Ибишев
78′
90
Усман Ндонг
11
Силва Лима Исмаэл
78′
76
Эральд Максути
Статистика
Локомотив
Ахмат
Желтые карточки
3
0
Голевые моменты
3
0
Удары (всего)
16
22
Удары в створ
2
8
Угловые
2
5
Фолы
20
9
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти