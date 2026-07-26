«Ахмат» отправил иск в CAS на трансферный бан ФИФА

В воскресенье «Ахмат» на выезде сыграл вничью с московским «Локомотивом» со счетом 1:1 в матче первого тура Альфа-банк — Российской премьер-лиги (РПЛ). «Результатом по тому, как складывалась игра, в целом удовлетворены. Игрой нет. Ожидали и надеялись на большее», — добавил Айдамиров.