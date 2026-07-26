«Ахмат» отправил иск в CAS на трансферный бан ФИФА

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Грозненский «Ахмат» отправил иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на трансферный бан со стороны Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом ТАСС рассказал генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров.
16 июля ФИФА наложила запрет на «Ахмат» на регистрацию новичков. Позднее Айдамиров сообщил ТАСС, что клуб оспорит это решение в CAS.
«Мы отправили исковое заявление в CAS. Не знаю, когда будет рассмотрение. Это дисциплинарное дело, надеюсь, что быстро рассмотрят», — сказал Айдамиров.
В воскресенье «Ахмат» на выезде сыграл вничью с московским «Локомотивом» со счетом 1:1 в матче первого тура Альфа-банк — Российской премьер-лиги (РПЛ). «Результатом по тому, как складывалась игра, в целом удовлетворены. Игрой нет. Ожидали и надеялись на большее», — добавил Айдамиров.
Михаил Галактионов
Станислав Черчесов
Зелимхан Бакаев
8′
Эральд Максути
83′
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
5
Жерзино Ньямси
13′
85
Евгений Морозов
10
Алексей Батраков
88′
93
Артем Карпукас
3
Лукас Фассон
54′
58′
24
Максим Ненахов
7
Зелимхан Бакаев
68′
8
Александр Коваленко
9
Сергей Пиняев
68′
17
Никита Салтыков
19
Александр Руденко
82′
14
Георгий Джикия
11
Вадим Раков
82′
63
Владислав Голубев
88
Гиорги Шелия
95
Арсен Адамов
8
Мирослав Богосавац
17
Эгаш Касинтура
77
Георгий Мелкадзе
5
Клисман Цаке
18
Жулио Ромао
20
Максим Самородов
68′
10
Кирилл Щетинин
7
Лечи Садулаев
59′
23
Галымжан Кенжебек
4
Турпал-Али Ибишев
78′
90
Усман Ндонг
11
Силва Лима Исмаэл
78′
76
Эральд Максути
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти