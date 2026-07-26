Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Оренбург
0
:
Ростов
0
Все коэффициенты
П1
3.95
X
2.65
П2
2.55
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Рубин
1
:
Краснодар
0
Все коэффициенты
П1
2.92
X
3.05
П2
2.81
Футбол. Первая лига
завершен
Сочи
5
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Шинник
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ленинградец
0
:
Урал
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
4
:
Велес
1
П1
X
П2

В «Балтике» сообщили, что Бориско проходит медосмотр для ЦСКА

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов сообщил «СЭ», что голкипер калининградцев Максим Бориско близок к завершению перехода в ЦСКА.

Источник: Спорт-Экспресс

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что 26-летний россиянин проходит медицинский осмотр для московского клуба.

«Бориско действительно проходит медосмотр для ЦСКА. Но пока нельзя сказать, что сделка завершена. Идет финальная стадия переговоров», — сказал Измайлов «СЭ».

Бориско выступает за «Балтику» с 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

ЦСКА
2:1
Первый тайм: 2:1
Балтика
Футбол, Премьер-лига, Тур 1
24.07.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена, 15196 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Игдисамов
Андрей Талалаев
Голы
ЦСКА
Эдуардо Андерсон
33′
Кирилл Глебов
(Данил Круговой)
36′
Балтика
Чиносо Оффор
(Натан Гассама)
1′
Составы команд
ЦСКА
49
Владислав Тороп
3
Данил Круговой
27
Роберту Барбоза Мойзес
10
Иван Обляков
18
Данила Козлов
31
Матвей Кисляк
4
Жоао Виктор
90+6′
79
Кирилл Данилов
32
Лусиано Гонду
76′
37
Энрике Кармо
20
Матия Попович
84′
62
Имран Фиров
17
Кирилл Глебов
76′
11
Тамерлан Мусаев
Балтика
67
Максим Бориско
22
Мингиян Бевеев
21
Эдуардо Андерсон
11
Николай Титков
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
18
Фахд Муфи
46′
77
Эльдар Чивич
73
Максим Петров
69′
26
Иван Беликов
9
Чиносо Оффор
76′
40
Дмитрий Никитин
8
Андрей Мендель
64′
69′
15
Тентон Йенне
10
Илья Петров
46′
42
Владислав Поспелов
Статистика
ЦСКА
Балтика
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
18
14
Удары в створ
5
3
Угловые
6
2
Фолы
11
17
Офсайды
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти