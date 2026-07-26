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Черчесов рассказал, как «Ахмат» вырвал ничью у «Локомотива»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Локомотива» заявил, что остался доволен игрой своей команды.

Источник: РИА "Новости"

Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Что тут сказать, 1:1. Начали игру неважно из-за ошибки, которая привела к пропущенному голу. Потом перестроились, хотели забить. В итоге сыграли вничью, хотя обе команды хотели выиграть. Не хочу оценивать, кто больше пробил по воротам», — заявил Черчесов.

Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счетом 1:1.

Счет открыл на 8-й минуте Зелимхан Бакаев, который перехватил мяч в центре поля после неточной передачи Ибишева, прошел в штрафную и пробил в дальний угол ворот Шелии.

На 83-й минуте игрок «Ахмата» Касинтура перехватил мяч и отдал пас на Максути, который с линии штрафной нанес удар. Мяч задел защитника Джикию, изменил траекторию и влетел в дальний угол ворот Митрюшкина.

Локомотив
1:1
Первый тайм: 1:0
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 1
26.07.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Станислав Черчесов
Голы
Локомотив
Зелимхан Бакаев
8′
Ахмат
Эральд Максути
83′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
5
Жерзино Ньямси
13′
85
Евгений Морозов
10
Алексей Батраков
88′
93
Артем Карпукас
3
Лукас Фассон
54′
58′
24
Максим Ненахов
7
Зелимхан Бакаев
68′
8
Александр Коваленко
9
Сергей Пиняев
68′
17
Никита Салтыков
19
Александр Руденко
82′
14
Георгий Джикия
11
Вадим Раков
82′
63
Владислав Голубев
Ахмат
88
Гиорги Шелия
95
Арсен Адамов
8
Мирослав Богосавац
17
Эгаш Касинтура
77
Георгий Мелкадзе
5
Клисман Цаке
18
Жулио Ромао
20
Максим Самородов
68′
10
Кирилл Щетинин
7
Лечи Садулаев
59′
23
Галымжан Кенжебек
4
Турпал-Али Ибишев
78′
90
Усман Ндонг
11
Силва Лима Исмаэл
78′
76
Эральд Максути
Статистика
Локомотив
Ахмат
Желтые карточки
3
0
Голевые моменты
3
0
Удары (всего)
16
22
Удары в створ
2
8
Угловые
2
5
Фолы
20
9
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти