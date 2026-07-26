Черчесов рассказал, как «Ахмат» вырвал ничью у «Локомотива»

«Что тут сказать, 1:1. Начали игру неважно из-за ошибки, которая привела к пропущенному голу. Потом перестроились, хотели забить. В итоге сыграли вничью, хотя обе команды хотели выиграть. Не хочу оценивать, кто больше пробил по воротам», — заявил Черчесов.