Черчесов рассказал, как «Ахмат» вырвал ничью у «Локомотива»

Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Что тут сказать, 1:1. Начали игру неважно из-за ошибки, которая привела к пропущенному голу. Потом перестроились, хотели забить. В итоге сыграли вничью, хотя обе команды хотели выиграть. Не хочу оценивать, кто больше пробил по воротам», — заявил Черчесов.
Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счетом 1:1.
Счет открыл на 8-й минуте Зелимхан Бакаев, который перехватил мяч в центре поля после неточной передачи Ибишева, прошел в штрафную и пробил в дальний угол ворот Шелии.
На 83-й минуте игрок «Ахмата» Касинтура перехватил мяч и отдал пас на Максути, который с линии штрафной нанес удар. Мяч задел защитника Джикию, изменил траекторию и влетел в дальний угол ворот Митрюшкина.
Михаил Галактионов
Станислав Черчесов
Зелимхан Бакаев
8′
Эральд Максути
83′
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
5
Жерзино Ньямси
13′
85
Евгений Морозов
10
Алексей Батраков
88′
93
Артем Карпукас
3
Лукас Фассон
54′
58′
24
Максим Ненахов
7
Зелимхан Бакаев
68′
8
Александр Коваленко
9
Сергей Пиняев
68′
17
Никита Салтыков
19
Александр Руденко
82′
14
Георгий Джикия
11
Вадим Раков
82′
63
Владислав Голубев
88
Гиорги Шелия
95
Арсен Адамов
8
Мирослав Богосавац
17
Эгаш Касинтура
77
Георгий Мелкадзе
5
Клисман Цаке
18
Жулио Ромао
20
Максим Самородов
68′
10
Кирилл Щетинин
7
Лечи Садулаев
59′
23
Галымжан Кенжебек
4
Турпал-Али Ибишев
78′
90
Усман Ндонг
11
Силва Лима Исмаэл
78′
76
Эральд Максути
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти