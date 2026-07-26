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Вратарь «Рубина» Ставер отдал голевой пас в матче РПЛ с «Краснодаром»

Гол забил Мирлинд Даку.

Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 26 июля. /ТАСС/. Российский вратарь казанского футбольного клуба «Рубин» Евгений Ставер отдал голевой пас в матче первого тура Альфа-банк — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».

На 12-й минуте счет открыл албанский нападающий Мирлинд Даку.

Ставеру 28 лет, он выступает за «Рубин» с лета 2024 года. До этого голкипер играл за новосибирскую «Сибирь», «Олимп-Долгопрудный» и красноярский «Енисей». Футболист четыре раза входил в состав сборной России на товарищеские матчи, но пока не провел ни одной встречи.

Футбол
Премьер-лига 2026/2027
Тур 1, 26.07.2026, 19:30
Рубин
1
Краснодар
0

В прошлом сезоне «Краснодар» стал серебряным призером чемпионата России, «Рубин» финишировал на восьмом месте.