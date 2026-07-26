Вратарь «Рубина» Ставер отдал голевой пас в матче РПЛ с «Краснодаром»

Ставеру 28 лет, он выступает за «Рубин» с лета 2024 года. До этого голкипер играл за новосибирскую «Сибирь», «Олимп-Долгопрудный» и красноярский «Енисей». Футболист четыре раза входил в состав сборной России на товарищеские матчи, но пока не провел ни одной встречи.