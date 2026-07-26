Вратарь «Рубина» Ставер отдал голевой пас в матче РПЛ с «Краснодаром»

КАЗАНЬ, 26 июля. /ТАСС/. Российский вратарь казанского футбольного клуба «Рубин» Евгений Ставер отдал голевой пас в матче первого тура Альфа-банк — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».
На 12-й минуте счет открыл албанский нападающий Мирлинд Даку.
Ставеру 28 лет, он выступает за «Рубин» с лета 2024 года. До этого голкипер играл за новосибирскую «Сибирь», «Олимп-Долгопрудный» и красноярский «Енисей». Футболист четыре раза входил в состав сборной России на товарищеские матчи, но пока не провел ни одной встречи.
В прошлом сезоне «Краснодар» стал серебряным призером чемпионата России, «Рубин» финишировал на восьмом месте.