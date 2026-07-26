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Галактионов об 1:1 с «Ахматом»: Выход Джикии никак не повлиял, рикошет повлиял

Галактионов об 1:1 с «Ахматом»: Джикия никак не повлиял, рикошет повлиял.

Источник: Спортс‘’

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о ничьей с «Ахматом» (1:1) в 1-м туре РПЛ.

Железнодорожники повели в счете на 8-й минуте, на 83-й «Ахмат» сравнял после рикошета от вышедшего на замену защитника железнодорожников Георгия Джикии.

— Игра получилась разной. Если первый тайм мы играли с преимуществом, забили гол, и я остался им доволен, то во втором тайме отдали инициативу.

Пытались усилить игру свежими игроками, но и соперник выпустил свежих футболистов, увеличил давление на нашу оборону. Жаль, что случился этот рикошет, после которого мы пропустили.

— Насколько выход Георгия Джикии повлиял на исход матча?

— Никак не повлиял. Рикошетом повлиял. «Ахмат» выпустил свежего второго нападающего, нам пришлось реагировать, и мы выпустили еще одного защитника.

С другой стороны, забей мы на последних минутах, по‑другому сейчас бы говорили, — сказал Галактионов.

Источник: «Матч ТВ»

Локомотив
1:1
Первый тайм: 1:0
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 1
26.07.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Станислав Черчесов
Голы
Локомотив
Зелимхан Бакаев
8′
Ахмат
Эральд Максути
83′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
5
Жерзино Ньямси
13′
85
Евгений Морозов
10
Алексей Батраков
88′
93
Артем Карпукас
3
Лукас Фассон
54′
58′
24
Максим Ненахов
7
Зелимхан Бакаев
68′
8
Александр Коваленко
9
Сергей Пиняев
68′
17
Никита Салтыков
19
Александр Руденко
82′
14
Георгий Джикия
11
Вадим Раков
82′
63
Владислав Голубев
Ахмат
88
Гиорги Шелия
95
Арсен Адамов
8
Мирослав Богосавац
17
Эгаш Касинтура
77
Георгий Мелкадзе
5
Клисман Цаке
18
Жулио Ромао
20
Максим Самородов
68′
10
Кирилл Щетинин
7
Лечи Садулаев
59′
23
Галымжан Кенжебек
4
Турпал-Али Ибишев
78′
90
Усман Ндонг
11
Силва Лима Исмаэл
78′
76
Эральд Максути
Статистика
Локомотив
Ахмат
Желтые карточки
3
0
Голевые моменты
3
0
Удары (всего)
16
22
Удары в створ
2
8
Угловые
2
5
Фолы
20
9
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти