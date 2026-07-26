Галактионов об 1:1 с «Ахматом»: Выход Джикии никак не повлиял, рикошет повлиял

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о ничьей с «Ахматом» (1:1) в 1-м туре РПЛ.
Железнодорожники повели в счете на 8-й минуте, на 83-й «Ахмат» сравнял после рикошета от вышедшего на замену защитника железнодорожников Георгия Джикии.
— Игра получилась разной. Если первый тайм мы играли с преимуществом, забили гол, и я остался им доволен, то во втором тайме отдали инициативу.
Пытались усилить игру свежими игроками, но и соперник выпустил свежих футболистов, увеличил давление на нашу оборону. Жаль, что случился этот рикошет, после которого мы пропустили.
— Насколько выход Георгия Джикии повлиял на исход матча?
— Никак не повлиял. Рикошетом повлиял. «Ахмат» выпустил свежего второго нападающего, нам пришлось реагировать, и мы выпустили еще одного защитника.
С другой стороны, забей мы на последних минутах, по‑другому сейчас бы говорили, — сказал Галактионов.
Источник: «Матч ТВ»
Михаил Галактионов
Станислав Черчесов
Зелимхан Бакаев
8′
Эральд Максути
83′
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
5
Жерзино Ньямси
13′
85
Евгений Морозов
10
Алексей Батраков
88′
93
Артем Карпукас
3
Лукас Фассон
54′
58′
24
Максим Ненахов
7
Зелимхан Бакаев
68′
8
Александр Коваленко
9
Сергей Пиняев
68′
17
Никита Салтыков
19
Александр Руденко
82′
14
Георгий Джикия
11
Вадим Раков
82′
63
Владислав Голубев
88
Гиорги Шелия
95
Арсен Адамов
8
Мирослав Богосавац
17
Эгаш Касинтура
77
Георгий Мелкадзе
5
Клисман Цаке
18
Жулио Ромао
20
Максим Самородов
68′
10
Кирилл Щетинин
7
Лечи Садулаев
59′
23
Галымжан Кенжебек
4
Турпал-Али Ибишев
78′
90
Усман Ндонг
11
Силва Лима Исмаэл
78′
76
Эральд Максути
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти