Черчесов о брошенном зонте во время матча с «Локомотивом»: «С ним все хорошо, я его выправил. Зонтик — это важно!»

— Видел иногда свистки, которые не надо было свистеть. А если надо было, то в чужую сторону. Судей поблагодарим все равно. Разберем моменты. Может, я что‑то не увидел или увидел не так — на эмоциях… Хотя на зрение не жалуюсь.