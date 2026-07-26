Непомнящий: «Поразительно, что клубы РПЛ игнорируют Дзюбу. Он не слабее Соболева»

«Поразительно, что клубы РПЛ игнорируют Артема Дзюбу. Конечно, он заслужил приглашение в любую команду нашего чемпионата, если посмотреть на его статистику в прошлом сезоне. Понятно, что не в каждом клубе он претендует на место в старте, но для топ-клубов Артем — идеальный запасной.



Дзюба — ас футбола, профессор. Он уже прошел все возможные испытания, все повидал в футболе. Не думаю, что Артем в нынешнем состоянии слабее Соболева. Плохо, что Дзюба до сих пор без клуба. Он может долго набирать форму», — приводит слова Непомнящего «Советский спорт».