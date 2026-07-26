«Краснодар» одержал волевую победу над «Рубином» в матче РПЛ

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. «Краснодар» обыграл казанский «Рубин» в матче первого тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Казани завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. У хозяев отличился Мирлинд Даку (12-я минута). В составе «Краснодара» мячи забили Хуан Боселли (45+5), Никита Кривцов (52) и Кристиан (90+4).
На 17-й минуте главный арбитр встречи Артем Чистяков показал красную карточку защитнику «Рубина» Илье Рожкову. Он был удален за удар локтем в лицо Боселли по ходу первого тайма. После удара форвард гостей упал на газон, у него пошла кровь из носа, о чем он сигнализировал судье. После просмотра видеоповтора арбитр принял решение показать игроку прямую красную карточку.
Дебютные официальные матчи за «Краснодар» провели Дмитрий Воробьев, Илья Вахания, Магомед Оздоев и Кристиан.
В следующем туре «Краснодар» примет воронежский «Факел» 2 августа. «Рубин» днем ранее встретится с тольяттинским «Акроном» в Самаре.
Франк Артига
Мурад Мусаев
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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