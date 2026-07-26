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«Краснодар» одержал волевую победу над «Рубином» в матче РПЛ

«Краснодар» одержал волевую победу над «Рубином» в стартовом туре РПЛ.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. «Краснодар» обыграл казанский «Рубин» в матче первого тура чемпионата России по футболу.

Встреча в Казани завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. У хозяев отличился Мирлинд Даку (12-я минута). В составе «Краснодара» мячи забили Хуан Боселли (45+5), Никита Кривцов (52) и Кристиан (90+4).

На 17-й минуте главный арбитр встречи Артем Чистяков показал красную карточку защитнику «Рубина» Илье Рожкову. Он был удален за удар локтем в лицо Боселли по ходу первого тайма. После удара форвард гостей упал на газон, у него пошла кровь из носа, о чем он сигнализировал судье. После просмотра видеоповтора арбитр принял решение показать игроку прямую красную карточку.

Дебютные официальные матчи за «Краснодар» провели Дмитрий Воробьев, Илья Вахания, Магомед Оздоев и Кристиан.

В следующем туре «Краснодар» примет воронежский «Факел» 2 августа. «Рубин» днем ранее встретится с тольяттинским «Акроном» в Самаре.

Рубин
1:3
Первый тайм: 0:0
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 1
26.07.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена
Главные тренеры
Франк Артига
Мурад Мусаев
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти