Галактионов о составе «Локомотива»: «Команда как автомобиль: вытащили двигатель и два колеса, но мы едем»

«Если у вас хорошая память, из того состава, который заканчивал сезон — минус Монтес, минус Пруцев, минус Воробьев. Сегодня первый матч. Команда как автомобиль: из него вытащили двигатель, переднее и заднее колесо, но он продолжает ехать. И мы едем. Будем подбирать аналоги. На все нужно время», — приводит пресс-служба московского клуба слова Галактионова.