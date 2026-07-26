Артига после 1:3 с «Краснодаром»: «Нет комментариев. Футбол закончился на 19-й минуте»

«Нет комментариев по матчу. Единственное, что могу сказать — футбол закончился на 19-й минуте. Момент с Рожковым я оценил во время матча.



Даку? Пока был на поле футбол до 19-й минуты — Даку забил гол. Все оставшееся время мы играли в меньшинстве.



Вся команда боролась — я могу похвалить игроков за самоотдачу. Рожков — в роли вингера? У нас пока нет усиления и поэтому приходится искать разные варианты», — приводятся слова Артиги на сайте казанского клуба.