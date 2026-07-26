Артига после 1:3 с «Краснодаром»: «Нет комментариев. Футбол закончился на 19-й минуте»

Казанцы повели в счете на 12-й минуте, однако вскоре остались в меньшинстве из-за удаления Илья Рожкова, а затем пропустили три мяча.
«Нет комментариев по матчу. Единственное, что могу сказать — футбол закончился на 19-й минуте. Момент с Рожковым я оценил во время матча.
Даку? Пока был на поле футбол до 19-й минуты — Даку забил гол. Все оставшееся время мы играли в меньшинстве.
Вся команда боролась — я могу похвалить игроков за самоотдачу. Рожков — в роли вингера? У нас пока нет усиления и поэтому приходится искать разные варианты», — приводятся слова Артиги на сайте казанского клуба.
Футбол, Премьер-лига, Тур 1
26.07.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена
Главные тренеры
Франк Артига
Мурад Мусаев
Голы
Рубин
Мирлинд Даку
(Евгений Ставер)
12′
Краснодар
Хуан Мануэль Боселли
45+6′
Никита Кривцов
(Хуан Мануэль Боселли)
53′
Роберту Алвес Кристиан
90+4′
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
51
Илья Рожков
18′
5
Игор Вуячич
14
Игнасио Начо Сааведра
22
Велдин Ходжа
10
Мирлинд Даку
12
Андерсон Арройо
77′
44
Даниил Кузнецов
4
Константин Нижегородов
65′
3
Дениль Мальдонадо
23
Руслан Безруков
65′
43
Жак-Жюльен Сиве
2
Егор Тесленко
88′
98
Никита Лобов
11
Назми Грипши
45+4′
46′
71
Илья Самошников
Краснодар
1
Станислав Агкацев
40
Илья Вахания
15
Лукас Оласа
11
Жоау Батчи
88
Никита Кривцов
45+1′
3
Тормена
5
Жубал
23
Хуан Мануэль Боселли
78′
47
Даниил Уткин
10
Дмитрий Воробьев
80′
18
Роберту Алвес Кристиан
90+3′
53
Александр Черников
80′
21
Магомед Оздоев
8
Дуглас Аугусту
45+4′
83′
6
Кевин Ленини
Статистика
Рубин
Краснодар
Желтые карточки
1
3
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
4
19
Удары в створ
3
8
Угловые
2
4
Фолы
19
13
Офсайды
0
5
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти