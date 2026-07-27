Судейской бригаде матча между «Рубином» и «Краснодаром» угрожали после игры

КАЗАНЬ, 26 июля. /ТАСС/. Неустановленное лицо оскорбляло и угрожало судейской бригаде матча первого тура Альфа-банк — Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским «Рубином» и «Краснодаром». Об этом сообщается в протоколе встречи, который опубликован на официальном сайте РПЛ.