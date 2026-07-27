Предварительным диагнозом Хуана Боселли назвали перелом носа со смещением

В воскресенье «Краснодар» обыграл на выезде «Рубин» (3:1). Отметившийся голом со штрафного и результативной передачей пяткой Боселли был заменен на 77-й минуте. На 18-й минуте красную карточку получил защитник казанцев Илья Рожков, ударивший Боселли рукой в лицо. После удара форвард гостей упал на газон, у него пошла кровь из носа, о чем он сигнализировал главному судье Артему Чистякову.