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Предварительным диагнозом Хуана Боселли назвали перелом носа со смещением

Врач назвал перелом носа со смещением предварительным диагнозом Хуана Боселли.

Источник: Кадр из трансляции

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Врач «Краснодара» Денис Шахаев назвал предварительным диагнозом футболиста команды Хуана Боселли, получившего повреждение в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина», закрытый перелом носа со смещением, следует из протокола матча на сайте РПЛ.

В воскресенье «Краснодар» обыграл на выезде «Рубин» (3:1). Отметившийся голом со штрафного и результативной передачей пяткой Боселли был заменен на 77-й минуте. На 18-й минуте красную карточку получил защитник казанцев Илья Рожков, ударивший Боселли рукой в лицо. После удара форвард гостей упал на газон, у него пошла кровь из носа, о чем он сигнализировал главному судье Артему Чистякову.

«На 16-й минуте матча в результате игрового единоборства травму получил игрок команды “Краснодар” Боселли Хуан. Предварительный диагноз: закрытый перелом костей носа со смещением. Первая помощь: криотерапия, медикаментозное обезболивание. Записано со слов врача команды “Краснодар” Шахаева Д. В.», — говорится в протоколе.

Рубин
1:3
Первый тайм: 1:1
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 1
26.07.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена
Главные тренеры
Франк Артига
Мурад Мусаев
Голы
Рубин
Мирлинд Даку
(Евгений Ставер)
12′
Краснодар
Хуан Мануэль Боселли
45+6′
Никита Кривцов
(Хуан Мануэль Боселли)
53′
Роберту Алвес Кристиан
90+4′
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
51
Илья Рожков
18′
5
Игор Вуячич
14
Игнасио Начо Сааведра
22
Велдин Ходжа
10
Мирлинд Даку
12
Андерсон Арройо
77′
44
Даниил Кузнецов
4
Константин Нижегородов
65′
3
Дениль Мальдонадо
23
Руслан Безруков
65′
43
Жак-Жюльен Сиве
2
Егор Тесленко
88′
98
Никита Лобов
11
Назми Грипши
45+4′
46′
71
Илья Самошников
Краснодар
1
Станислав Агкацев
40
Илья Вахания
15
Лукас Оласа
11
Жоау Батчи
88
Никита Кривцов
45+1′
3
Тормена
5
Жубал
23
Хуан Мануэль Боселли
78′
47
Даниил Уткин
10
Дмитрий Воробьев
80′
18
Роберту Алвес Кристиан
90+3′
53
Александр Черников
80′
21
Магомед Оздоев
8
Дуглас Аугусту
45+4′
83′
6
Кевин Ленини
Статистика
Рубин
Краснодар
Желтые карточки
1
3
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
4
19
Удары в створ
3
8
Угловые
2
4
Фолы
19
13
Офсайды
0
5
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти