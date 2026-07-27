Предварительным диагнозом Хуана Боселли назвали перелом носа со смещением

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Врач «Краснодара» Денис Шахаев назвал предварительным диагнозом футболиста команды Хуана Боселли, получившего повреждение в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина», закрытый перелом носа со смещением, следует из протокола матча на сайте РПЛ.
В воскресенье «Краснодар» обыграл на выезде «Рубин» (3:1). Отметившийся голом со штрафного и результативной передачей пяткой Боселли был заменен на 77-й минуте. На 18-й минуте красную карточку получил защитник казанцев Илья Рожков, ударивший Боселли рукой в лицо. После удара форвард гостей упал на газон, у него пошла кровь из носа, о чем он сигнализировал главному судье Артему Чистякову.
«На 16-й минуте матча в результате игрового единоборства травму получил игрок команды “Краснодар” Боселли Хуан. Предварительный диагноз: закрытый перелом костей носа со смещением. Первая помощь: криотерапия, медикаментозное обезболивание. Записано со слов врача команды “Краснодар” Шахаева Д. В.», — говорится в протоколе.
Франк Артига
Мурад Мусаев
Мирлинд Даку
(Евгений Ставер)
12′
Хуан Мануэль Боселли
45+6′
Никита Кривцов
(Хуан Мануэль Боселли)
53′
Роберту Алвес Кристиан
90+4′
38
Евгений Ставер
51
Илья Рожков
18′
5
Игор Вуячич
14
Игнасио Начо Сааведра
22
Велдин Ходжа
10
Мирлинд Даку
12
Андерсон Арройо
77′
44
Даниил Кузнецов
4
Константин Нижегородов
65′
3
Дениль Мальдонадо
23
Руслан Безруков
65′
43
Жак-Жюльен Сиве
2
Егор Тесленко
88′
98
Никита Лобов
11
Назми Грипши
45+4′
46′
71
Илья Самошников
1
Станислав Агкацев
40
Илья Вахания
15
Лукас Оласа
11
Жоау Батчи
88
Никита Кривцов
45+1′
3
Тормена
5
Жубал
23
Хуан Мануэль Боселли
78′
47
Даниил Уткин
10
Дмитрий Воробьев
80′
18
Роберту Алвес Кристиан
90+3′
53
Александр Черников
80′
21
Магомед Оздоев
8
Дуглас Аугусту
45+4′
83′
6
Кевин Ленини
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти