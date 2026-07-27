Альба после поражения «Ростова» от «Оренбурга»: «Мы не знали, как играть в большинстве»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал поражение от «Оренбурга» (1:2) в матче 1-го тура чемпионата России сезона-2026/27.
«Мы не знали, как играть в большинстве. Надо было спокойно атаковать, проводить больше времени с мячом… Эмоции, эмоции — их было очень много. Неправильно сыграли тактически и на стандартах», — сказал испанский специалист на пресс-конференции.
С 49-й минуты «Оренбург» играл в меньшинстве после удаления нападающего Максима Савельева. «Ростов» пропустил два гола в большинстве на 84-й и 90+4-й минуте.
Неожиданный герой тура! 18-летний Касаджиков оформил 1+1 в дебютном матче РПЛ и принес победу «Оренбургу».