Черчесов после матча с «Локомотивом»: «Команда сама знает, что она не так делала. В перерыве эмоций от меня не было»

«Команда сама знает, что она не так делала. В перерыве эмоций от меня не было, но футболистам надо подсказать определенные вещи — мы это сделали. Я видел, как мы работали три сбора, знаю, какая у нас готовность. Меня не удивил перелом в игре во втором тайме. Но я все же увидел только ростки нашей работы. И поэтому мне пока надо подумать, как ещё сильнее делать команду», — сказал тренер на пресс-конференции.