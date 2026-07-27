Валерий Баринов о ничьей «Локомотива» с «Ахматом»: «Могло быть хуже»

«Мне понравилось, что в первом тайме были довольно неплохие передачи, точные. Но что не понравилось — очень рано отдали игру, очень рано стали защищаться. Потом все замены в защиту шли. А потом несчастный случай. Не знаю пока, на что может рассчитывать “Локомотив” в этом сезоне, пока не могу сказать. Неудовлетворительное начало? Нет, могло быть хуже», — цитирует Баринова ТАСС.