Валерий Баринов о ничьей «Локомотива» с «Ахматом»: «Могло быть хуже»

Народный артист РФ и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал ничью с «Ахматом» (1:1) в матче 1-го тура чемпионата России сезона-2026/27.
«Мне понравилось, что в первом тайме были довольно неплохие передачи, точные. Но что не понравилось — очень рано отдали игру, очень рано стали защищаться. Потом все замены в защиту шли. А потом несчастный случай. Не знаю пока, на что может рассчитывать “Локомотив” в этом сезоне, пока не могу сказать. Неудовлетворительное начало? Нет, могло быть хуже», — цитирует Баринова ТАСС.
В матче «Локомотив» — «Ахмат» счет на 8-й минуте открыл полузащитник хозяев Зелимхан Бакаев. На 83-й минуте нападающий гостей Эральд Максути забил ответный гол.
«Ахмат» наказал «Локомотив» за пассивность. Замены Черчесова сыграли, а решающим оказался рикошет от Джикии.