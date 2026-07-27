Гол-рекордсмен, волевой «Краснодар» и лучший бомбардир. Итоги 1-го тура РПЛ

«Рубин» на поле запомнился только тем, что открыл счет. Мяч забил один из лучших нападающих лиги Мирлинд Даку, он это сделал с голевой передачи вратаря казанцев Евгения Ставера. Для голкипера это первый ассист, рекордсменами среди вратарей являются Игорь Акинфеев из ЦСКА и Георгий Шелия из «Ахмата» — в их активе по 3 такие передачи. Также футболист «Рубина» Илья Рожков стал первым игроком нового сезона, получившим красную карточку. Он был удален на 18-й минуте за отмашку в борьбе за мяч с Боселли.