Гол-рекордсмен, волевой «Краснодар» и лучший бомбардир. Итоги 1-го тура РПЛ

Самый быстрый гол и победа ЦСКА
В матче открытия нового сезона ЦСКА обыграл на своем поле калининградскую «Балтику» со счетом 2:1. Армейцы пропустили на 35-й секунде, отличился нигерийский нападающий гостей Чинонсо Оффор.
Этот гол стал самым быстрым для стартовых матчей чемпионатов России. До этого рекорд принадлежал нападающему нижегородской «Волги» Александру Шуленину, который забил в первом матче сезона-2013/14 против московского «Динамо» на 67-й секунде. Сам Оффор не знал, что установил рекорд и после игры рассказал ТАСС, что хоть и считает это достижения для себя уникальным, но больше беспокоится о результатах своей команды.
Матч с ЦСКА, возможно, стал последним для вратаря балтийцев Максима Бориско. Ранее генеральный директор калининградского клуба Равиль Измайлов сообщил «Спорт-экспрессу», что голкипер проходит обследование для перехода в стан армейцев. Еще в день матча главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев отметил, что возможный уход Бориско в ЦСКА станет для клуба «выстрелом в голову» и приведет к борьбе за выживание.
Шварц с «Динамо» снова не победил «Крылья»
В субботу московское «Динамо» под руководством главного тренера Сандро Шварца сыграло вничью с самарскими «Крыльями Советов» (0:0). Главным арбитром встречи был 24-летний Матвей Заика, который стал самым молодым судьей в РПЛ. До него самыми «юными» арбитрами в высшем дивизионе страны считались Виталий Мешков и Никита Новиков, они дебютировали в 27 лет. Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в беседе с журналистами рассказал, что назначение арбитра такого возраста было несколько необычным, но работа судьи была неплохой.
Шварц ранее работал в «Динамо» с 2020 по 2022 год. Вместе с ним бело-голубые стали бронзовыми призерами чемпионата России и дошли до финала кубка страны. Однако победить «Крылья» москвичам под руковдством немца пока не удалось. В четырех матчах противостояния, три завершились поражением бело-голубых. Капитан «Динамо» Даниил Фомин отметил в беседе с ТАСС, что первый тайм получился неплохим, но во второй половине встречи команда потеряла нить игры.
Соболев и «Зенит» идут за чемпионством
Действующий чемпион России не испытал проблем в дебютном матче нового сезона. «Зенит» на выезде обыграл тольяттинский «Акрон» со счетом 5:0. Дубль в этом матче оформил Александр Соболев, добавив к этому голевую передачу. Дебютный мяч за клуб забил новичок Филипе Аугусто. «Акрон» в этом матче не мог рассчитывать на своих молодых ярких футболистов Дмитрия Пестрякова и Максима Болдырева, которые восстанавливаются от повреждений. Сербский главный тренер тольяттинского клуба Срджан Благоевич начал карьеру в России с поражения, он возглавил команду в межсезонье.
Футболисты «Зенита» повторили рекорд чемпионатов России по самой крупной победе в первом туре. Аналогичного результата достигали московский «Спартак», обыгравший «Крылья Советов» в 1992 году (5:0), и владикавказская «Алания», победившая «Камаз» из Набережных Челнов в 1997-м (5:0). Соболев признался в интервью пресс-службе, что игра с «Акроном» была тяжелой из-за жары, отметив сопротивление тольяттинской команды.
Разные неудачи дебютантов и интересный «Спартак»
Воронежский «Факел» после возвращения в РПЛ проиграл на своем поле махачкалинскому «Динамо» со счетом 1:2. В этом матче закольцевалась история футболиста махачкалинской команды Александра Сандрачука. В октябре 2024 года он получил разрыв крестообразной связки в матче РПЛ с «Факелом» (1:1). И в первом же матче после восстановления от травмы забил победный гол динамовцев в ворота воронежского клуба. Ему ассистировал новичок команды Даниил Лесовой, перешедший из «Нижнего Новгорода» на правах аренды до конца сезона.
Другого дебютанта, московскую «Родину», в первом туре РПЛ ждал московский «Спартак». «Родина» впервые вышла в высший дивизион чемпионатов России, она стала восьмой командой из Москвы в этом турнире — до этого были «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Локомотив», «Торпедо», «Москва» и «Асмарал». Красно-белые легко разобрались с новичком лиги, матч завершился их победой со счетом 3:0. Для «Спартака» это первый разгром соперника во главе с главным тренером Хуаном Карседо. В игре состоялся дебют испанского защитника Виктор Парада, который признался, что доволен в «Спартаке» абсолютно всем и получил удовольствие от первой игры за новый клуб.
Неудачный дебют Джикии в «Локомотиве»
В воскресенье «Локомотив» дома сыграл вничью с грозненским «Ахматом» со счетом 1:1. На 82-й минуте за железнодорожников дебютировал защитник Георгий Джикия, который вышел на замену вместо нападающего Вадима Ракова. Через одну минуту московская команда пропустила как раз после рикошета от ноги дебютанта железнодорожников. Джикия рассказал журналистам, что его первый матч за «Локо» получился смазанным, назвав пропущенный гол обидным. Народный артист России Валерий Баринов высказал ТАСС мнение, что «Локомотив» слишком рано начал сохранять счет, играя от обороны.
Голевая вратаря и искупление Боселли
Один из претендентов на чемпионство «Краснодар» на выезде одержал волевую победу над казанским «Рубином» со счетом 3:1. Главным героем встречи стал полузащитник гостей Хуан Боселли, забивший мяч и отдавший голевую передачу. В прошлом году уругавайского нападающего винили в упущенном чемпионстве и поражении в суперфинале кубка страны. Игрок не смог реализовать момент в предпоследнем туре с «Динамо», и краснодарцев в итоговой таблице обошел «Зенит». А в серии пенальти кубка он не забил 11-метровый с игры, трофей тогда достался «Спартаку».
«Рубин» на поле запомнился только тем, что открыл счет. Мяч забил один из лучших нападающих лиги Мирлинд Даку, он это сделал с голевой передачи вратаря казанцев Евгения Ставера. Для голкипера это первый ассист, рекордсменами среди вратарей являются Игорь Акинфеев из ЦСКА и Георгий Шелия из «Ахмата» — в их активе по 3 такие передачи. Также футболист «Рубина» Илья Рожков стал первым игроком нового сезона, получившим красную карточку. Он был удален на 18-й минуте за отмашку в борьбе за мяч с Боселли.
«Оренбург» в меньшинстве одержал волевую победу над «Ростовом» со счетом 2:1. Оренбуржцы играли в меньшинстве с 49-й минуты, за вторую желтую карточку был удален Максим Савельев. Победный мяч забил Андрей Касаджиков. Он в 18 лет 297 дней стал четвертым по молодости игроком за последние 10 лет, забившим в дебютном матче РПЛ. Футболист уступает Ивану Игнатьеву, Имрану Фирову и Роману Романову.
Автор: Роман Шлуинский