Гендиректор «Балтики» не согласился с Талалаевым: «Из-за продажи Бориско точно не будем бороться за выживание»

— Андрей Викторович у нас очень эмоциональный человек, тем более после поражения. Наверное, не стоит так серьезно относиться к этим словам. Даже если переход Бориско в ЦСКА произойдет, у нас есть варианты. Думаю, вратарская линия будет сильная у “Балтики”. Именно из-за продажи Бориско точно не будем бороться за выживание.