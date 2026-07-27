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Гендиректор «Балтики» не согласился с Талалаевым: «Из-за продажи Бориско точно не будем бороться за выживание»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем отреагировал на резонансное заявление главного тренера калининградцев Андрея Талалаева, который назвал возможный уход вратаря Максима Бориско «выстрелом в голову и борьбой за выживание».

Источник: РИА "Новости"

Ожидается, что Бориско в ближайшее времмя перейдет из «Балтики» в московский ЦСКА.

— Талалаев назвал возможный уход Бориско в ЦСКА «выстрелом в голову и борьбой за выживание для “Балтики”. Как вы это восприняли?

— Андрей Викторович у нас очень эмоциональный человек, тем более после поражения. Наверное, не стоит так серьезно относиться к этим словам. Даже если переход Бориско в ЦСКА произойдет, у нас есть варианты. Думаю, вратарская линия будет сильная у “Балтики”. Именно из-за продажи Бориско точно не будем бороться за выживание.