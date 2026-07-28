Акинфеев, Бориско, Тороп: какой выход найдется из этого армейского треугольника?

Контракт на тот момент еще не был подписан. Но уже спустя четыре дня армейцы официально объявили об активации пункта в соглашении Бориско с калининградцами, предусматривавшего автоматический выкуп за 180 миллионов рублей (примерно два миллиона евро). И как знать — дрогни он на таком вот непредумышленном генеральном просмотре, не дали бы, что называется, заднюю красно-синие? В конце концов, у них ведь есть и продолжающий карьеру, пусть и преодолевающий последствия болезни Игорь Акинфеев, и уже несколько лет имеющий достаточно серьезную игровую практику Владислав Тороп.