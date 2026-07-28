Акинфеев, Бориско, Тороп: какой выход найдется из этого армейского треугольника?

Очередное подтверждение, что жизнь — лучший драматург. Максим Бориско, автор удивительного достижения, тем более для новичков РПЛ, — всего 11 пропущенных мячей в 23 матчах прошлого сезона за «Балтику», — прямо перед переходом в ЦСКА сыграл матч первого тура против своей будущей команды.
Контракт на тот момент еще не был подписан. Но уже спустя четыре дня армейцы официально объявили об активации пункта в соглашении Бориско с калининградцами, предусматривавшего автоматический выкуп за 180 миллионов рублей (примерно два миллиона евро). И как знать — дрогни он на таком вот непредумышленном генеральном просмотре, не дали бы, что называется, заднюю красно-синие? В конце концов, у них ведь есть и продолжающий карьеру, пусть и преодолевающий последствия болезни Игорь Акинфеев, и уже несколько лет имеющий достаточно серьезную игровую практику Владислав Тороп.
Тут требовались нервы как канаты. И Бориско против ЦСКА сыграл не просто безошибочно, а блестяще. Глядя на его двойной сейв в конце игры, не сомневаюсь, уважительно покачал бы головой любой топ-вратарь от Буффона до Куртуа. Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, при котором, собственно, Бориско и стал столь стабильным и востребованным голкипером, не скрывает опасений за судьбу команды без него. И ведь мы же помним, какими стали калининградцы в концовке прошлого сезона, когда почти одновременно выбыли Бориско и Брайан Хиль.
И тут возникает еще один сюжет. «Балтика», как говорят, рассматривает на замену Бориско его бывшего одноклубника, экс основного вратаря калининградцев Евгения Латышонка, проигравшего конкуренцию за место основного вратаря «Зенита» Денису Адамову. Когда-то в Калининграде, но еще до Талалаева Латышонок конкуренцию у Бориско выиграл. Но сейчас Максим идет вверх, а Латышонок возвращается на исходные позиции. «Зенита» не потянув, хотя казалось…
Теперь возникает вопрос, потянет ли Бориско ЦСКА. И какую вообще роль он там займет при еще не завершившем карьеру 40-летнем Акинфееве и 22-летнем Торопе.
Означает ли приход нового голкипера, в частности, то, что Игорь Владимирович решил заканчивать? По моим сведениям — нет. Огонек конкуренции у многократного обладателя приза журнала «Огонек» лучшему вратарю страны ничуть не погас, и Акинфеев намерен, поправившись, выиграть любую битву. Насколько ему это позволит здоровье — другой разговор.
Не думаю, что Бориско кто-то дезинформировал в плане намерений Акинфеева. Просто он в любом случае понимает, что легенде — 40, играть постоянно он уже не может, отчего в последние годы и у Торопа было немало практики. И это не ситуация условного Сергея Чепчугова, который когда-то проводил от нуля до одного матча за сезон, когда Акинфеев был в прайме, и этому не было видно конца и края.
Мне было бы очень интересно увидеть здоровую спортивную конкуренцию восстановившегося Акинфеева и Бориско. Это стало бы вызовом для обоих и, может, обеспечило бы Игорю сотую молодость. А у Бориско появился бы шанс отвоевать позицию первого номера у лучшего вратаря в истории постсоветской России. Да и просто поиграть и потренироваться с ним. Это ли не честь?
Главный проигравший во всей этой ситуации — Тороп. До этого сезона казалось, что он спокойно дождется и унаследует Акинфеевское место. Ан нет — выяснилось, что в клубе в нем не до конца уверены, отчего и решили подстраховаться, пригласив голкипера, который на пять лет старше.
Есть ощущение, что для Владислава это совершенно неожиданный поворот событий. Да это можно было понять и во время матча ЦСКА — «Балтика», где у Торопа все буквально валилось из рук. Хорошо еще, отличный футбол партнеров помог красно-синим победить, тогда как Бориско оказался почти в положении Эмилиано Мартинеса образца финала ЧМ-2026 — проигравшего вратаря-героя. Хотя тоже не будем преувеличивать: аргентинец творил еще намного большие чудеса.
В очном матче Бориско был лучше Торопа, но его команда проиграла. А дальше мы увидим уже конкуренцию двух этих вратарей внутри одного клуба.
И кто сказал, что на Торопе поставлен крест? В его силах выходить и доказывать.
Но если Владислав окажется третьим — для него это станет ударом, как и для любого на его месте. В этом случае, может, стоит задуматься о поиске новой команды. Решением взять Бориско ЦСКА фактически выразил ему недоверие.
Только очень сильный духом и нервами вратарь спокойно поднимет брошенную ему перчатку и пойдет биться дальше. Но не уверен, что Тороп — из таких. При этом желаю Владиславу доказать обратное, как это сделал его хоккейный коллега Сергей Бобровский, которого когда-то никто в НХЛ не задрафтовал, а он в итоге дважды выиграл «Везина Трофи» лучшему вратарю сезона в НХЛ, а потом дважды — Кубок Стэнли. И неверие в него стало лишь толчком для совершенствования и превращения в великого мастера.
Бориско же, если станет первым номером, продолжит фантастическую традицию сегодняшних основных голкиперов из Краснодара: «ПСЖ», «Зенит», собственно «быки»…
Хладнокровие и безошибочность как в прошлом сезоне, так и в начале нынешнего говорят в его пользу. А сомневаться заставляет разве что тот факт, что во взрослой карьере и, в частности, в РПЛ он никогда не играл нигде за пределами Калининграда. В Москве он попадет в совершенно другую реальность, чем прежде. В том числе бытовую и, скажем так, тусовочную. Окажется ли он психологически к этому готов?
Игорь Рабинер