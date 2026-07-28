«Рубин» прокомментировал инцидент после матча с «Краснодаром»: «Перед арбитром Чистяковым извинились»

Игра команд прошла 26 июля в Казани и завершилась победой «быков» со счетом 3:1. «Рубин» с 18-й минуты играл в меньшинстве: Чистяков после ВАР-вмешательства удалил защитника Илью Рожкова. В протоколе матча было отмечено, что после окончания игры в подтрибунном помещении неизвестный угрожал судейской бригаде и оскорблял ее с использованием нецензурной брани.