Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Шэмрок Роверс
2
:
Арарат-Армения
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Хартс
0
:
Штурм
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Целе
2
:
Эгнатия
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Динамо З
3
:
Тун
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дрита
2
:
Флориана
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
П 5:3
ЦСКА 1948
0
:
Спартак Тр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рига
5
:
Вардар
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Аполлон
3
:
Дила
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
2DROTS
2
:
Орел
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Линколн
0
:
Мьельбю
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Кристалл-МЭЗТ
3
:
Салют Белгород
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
КуПС
0
:
Сабах
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Анжи
1
:
Нефтяник
5
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
БоМиК
1
:
Фанком Броук Бойз
2
П1
X
П2

«Рубин» прокомментировал инцидент после матча с «Краснодаром»: «Перед арбитром Чистяковым извинились»

В пресс-службе «Рубина» сообщили, что извинились перед арбитром матча 1-го тура чемпионата России с «Краснодаром» Артемом Чистяковым.

Источник: Спорт-Экспресс

Игра команд прошла 26 июля в Казани и завершилась победой «быков» со счетом 3:1. «Рубин» с 18-й минуты играл в меньшинстве: Чистяков после ВАР-вмешательства удалил защитника Илью Рожкова. В протоколе матча было отмечено, что после окончания игры в подтрибунном помещении неизвестный угрожал судейской бригаде и оскорблял ее с использованием нецензурной брани.

По данным журналиста Ивана Карпова, арбитров после игры оскорбил заместитель министра науки и высшего образования РФ, член правления «Рубина» Айрат Гатиятов.

«После инцидента, который отражен в протоколе судьи, перед арбитром Артемом Чистяковым были принесены извинения, и конфликтная ситуация была улажена. Никаких угроз, оскорблений и обвинений в коррупции в адрес судьи не звучало», — заявили в пресс-службе казанского клуба.

В следующем туре чемпионата России «Рубин» 1 августа в гостях сыграет с «Акроном».

Рубин
1:3
Первый тайм: 1:1
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 1
26.07.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена, 18866 зрителей
Главные тренеры
Франк Артига
Мурад Мусаев
Голы
Рубин
Мирлинд Даку
(Евгений Ставер)
12′
Краснодар
Хуан Мануэль Боселли
45+6′
Никита Кривцов
(Хуан Мануэль Боселли)
53′
Роберту Алвес Кристиан
90+4′
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
51
Илья Рожков
18′
5
Игор Вуячич
14
Игнасио Начо Сааведра
22
Велдин Ходжа
10
Мирлинд Даку
12
Андерсон Арройо
77′
44
Даниил Кузнецов
4
Константин Нижегородов
64′
3
Дениль Мальдонадо
23
Руслан Безруков
64′
43
Жак-Жюльен Сиве
2
Егор Тесленко
88′
98
Никита Лобов
11
Назми Грипши
46′
71
Илья Самошников
Краснодар
1
Станислав Агкацев
40
Илья Вахания
15
Лукас Оласа
11
Жоау Батчи
88
Никита Кривцов
45+1′
3
Тормена
5
Жубал
23
Хуан Мануэль Боселли
77′
47
Даниил Уткин
10
Дмитрий Воробьев
80′
18
Роберту Алвес Кристиан
90+3′
53
Александр Черников
80′
21
Магомед Оздоев
8
Дуглас Аугусту
45+4′
84′
6
Кевин Ленини
Статистика
Рубин
Краснодар
Желтые карточки
0
3
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
4
19
Удары в створ
3
8
Угловые
2
4
Фолы
19
13
Офсайды
0
5
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти