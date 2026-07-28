«Здесь играет легенда вратарского цеха». Бориско высказался об Акинфееве после перехода в ЦСКА

ЦСКА объявил о трансфере вратаря Максима Бориско из «Балтики». Соглашение с 26-летним футболистом подписано по схеме «3+1», он будет выступать под 39-м номером. После перехода голкипер поделился своими эмоциями, а также высказался о капитане красно-синих Игоре Акинфееве.
«Мы никогда не презентовали нового вратаря до этого момента».
Бориско официально представили вечером 28 июля. Пресс-служба армейцев подошла к объявлению о трансфере с юмором: на видео Максиму сначала дают игровую форму вместо вратарской, а затем просят «почеканить и показать дриблинг», что несвойственно для игрока его позиции.
«Так, армейцы. Мы никогда не презентовали нового вратаря до этого момента. Поэтому не судите строго. Добро пожаловать, Максим», — указано под роликом в официальном аккаунте клуба в соцсетях.
По словам Бориско, переговоры о переходе в ЦСКА начались после открытия летнего трансферного окна. Тем не менее оформить сделку до старта нового сезона РПЛ не удалось.
«Мы думали, что переход будет завершен до первого тура, но так получилось, что я даже успел сыграть против своего нового клуба», — сказал он в интервью на официальном сайте красно-синих.
Отдельное внимание Максим уделил 40-летнему капитану московского клуба Игорю Акинфееву, который продолжает восстанавливаться после травмы.
«Здесь играет легенда вратарского цеха — Игорь Акинфеев. Первым воспоминанием об Игоре было Евро-2008, тогда я только начал заниматься футболом. В 2012-м я уже встал в ворота, с тех пор начал смотреть каждый его матч», — признался Бориско.
В ближайшее время экс-вратарь «Балтики» будет бороться за позицию первого номера с 22-летним Владиславом Торопом. Акинфеев же, как сообщил агент Тимур Гурцкая, может полностью пропустить первый круг РПЛ.
«Выстрел в голову и борьба за выживание»
Во многом именно благодаря уверенной игре Бориско «Балтика» в сезоне-2025/26 показала лучший результат в своей истории, закончив чемпионат на шестой строчке в таблице. Сам Максим стал лидером по проценту отраженных ударов (парировал более 84% попыток) и занял второе место по числу сухих встреч (14) после Дениса Адамова из «Зенита» (15).
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев был против ухода Бориско в ЦСКА.
«Если завтра Бориско подпишет контракт с ЦСКА — это выстрел в голову. Борьба за выживание. Мое кредо — не продавать больше двух ключевых игроков за одно окно», — предупреждал 53-летний специалист 24 июля на пресс-конференции после матча с армейцами (1:2).
Впрочем, гендиректор клуба Равиль Измайлов придерживается иной точки зрения.
«Андрей Викторович у нас очень эмоциональный человек, тем более после поражения. Наверное, не стоит так серьезно относиться к этим словам. Именно из-за продажи Бориско точно не будем бороться за выживание», — говорил Измайлов Sport24.
А «Балтика», похоже, уже нашла замену ушедшему лидеру: к возвращению близок Евгений Латышонок, который до 2024 года выступал в Калининграде, а затем перешел в «Зенит». Как сообщает инсайдер Иван Карпов, «Нижний Новгород» выкупит 28-летнего вратаря и отдаст его в аренду.
Максим Клементьев