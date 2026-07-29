Один из самых надежных вратарей РПЛ предпочел ЦСКА французскому клубу

У нового вратаря ЦСКА Максима Бориско было предложение от клуба из чемпионата Франции, но он предпочел переезд в Москву. Об этом рассказала «Матч ТВ» агент игрока Марьяна Кашчелан.
«Был вариант с Францией, но мы его даже не рассматривали. Когда появилась возможность с ЦСКА, все остальные команды, в том числе за границей, перестали существовать. Даже Франция перестала существовать», — сказала Кашчелан.
По словам агента, предложение из Франции поступало от «маленькой команды». «Они показывали интерес. Это был клуб Лиги 1, высшего дивизиона. Там замечательная команда, где отличная скаутинговая служба. Но сравнивать это с ЦСКА невозможно», — добавила Кашчелан.
Бориско 28 июля перешел в ЦСКА из калининградской «Балтики», за которую выступал с 2019 года. Его контракт рассчитан на три года с опцией продления еще на один сезон. В прошедшем сезоне он провел за калининградский клуб 23 матча, 14 из которых сыграл на ноль.
По итогам сезона 2025/26 он занял второе место среди вратарей по количеству сухих матчей, уступив лишь голкиперу «Зенита» Денису Адамову, на счету которого 15 игр.
Бориско вызывался в сборную России, но на поле за национальную команду пока не выходил.
Во втором туре нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА 1 августа на домашнем поле сыграет с самарскими «Крыльями Советов».