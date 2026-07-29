Один из самых надежных вратарей РПЛ предпочел ЦСКА французскому клубу

Бориско 28 июля перешел в ЦСКА из калининградской «Балтики», за которую выступал с 2019 года. Его контракт рассчитан на три года с опцией продления еще на один сезон. В прошедшем сезоне он провел за калининградский клуб 23 матча, 14 из которых сыграл на ноль.