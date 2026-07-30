Источник: «Зенит» может согласиться на трансфер Луиса Энрике за сумму менее 35 миллионов евро

По данным источника, российский клуб может согласиться на трансфер 25-летнего бразильца за сумму менее 35 миллионов евро, при этом сохранив за собой часть спортивных прав на игрока. «Зенит» уже знает об интересе «Фламенго», а Луис Энрике в свою очередь уже знает об интересе «Фламенго».