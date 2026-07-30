Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
12:30
Анри
:
Динамо Брл
Все коэффициенты
П1
9.50
X
5.88
П2
1.27
Футбол. Кубок России
15:00
Темп
:
КДВ
Все коэффициенты
П1
7.00
X
5.50
П2
1.27
Футбол. Лига конференций
17:00
Тобол Кс
:
Паневежис
Все коэффициенты
П1
1.26
X
5.80
П2
12.00
Футбол. Лига конференций
17:00
Атлетик Э
:
Вадуц
Все коэффициенты
П1
5.57
X
4.35
П2
1.59
Футбол. Лига конференций
завершен
Рапид В
6
:
Санта-Колома
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Слован Бр
1
:
Иберия 1999
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Гурник З
1
:
Фенербахче
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Црвена Звезда
5
:
Ларн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Хапоэль Беэр-Шева
2
:
Викингур Р
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Университатя Кр
2
:
Левски
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
П 3:4
Лех
1
:
Орхус
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Копенгаген
2
:
Полесье
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 6:5
СКА
2
:
Зенит Пн
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Жальгирис К
1
:
Клаксвик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
П 6:5
Кайрат
1
:
Омония
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Кировец-Восхождение
0
:
Тосно
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дукаджини
1
:
Лугано
5
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Московская застава - Кристалл
2
:
Красное Знамя
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ильпар
1
:
Металлург Аш
0
П1
X
П2

Источник: «Зенит» может согласиться на трансфер Луиса Энрике за сумму менее 35 миллионов евро

«Фламенго» заинтересован в трансфере нападающего «Зенита» Луиса Энрике, сообщил журналист Вене Касагранде.

«Фламенго» заинтересован в трансфере нападающего «Зенита» Луиса Энрике, сообщил журналист Вене Касагранде.

По данным источника, российский клуб может согласиться на трансфер 25-летнего бразильца за сумму менее 35 миллионов евро, при этом сохранив за собой часть спортивных прав на игрока. «Зенит» уже знает об интересе «Фламенго», а Луис Энрике в свою очередь уже знает об интересе «Фламенго».

В то же время журналист Пабло Оливейра сообщает, что «Зениту» предложили вариант с трансфером за 24,5 миллиона евро за 70 процентов прав на игрока. Российский клуб, по данным источника, отверг его и готов отдать 100 процентов за 35−40 миллионов евро.

Луис Энрике играет за «Зенит» с января 2025 года, его контракт рассчитан до 31 декабря 2028 года. В сезоне-2025/26 в 34 матчах нападающий забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока сборной Бразилии в 24 миллиона евро.