Рожков избежал дополнительной дисквалификации за удар по лицу Боселли

Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Панатинаикос
0
:
Пакш
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.60
П2
8.50
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
ЮНА Штрассен
0
:
Партизан
0
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.20
П2
2.20
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Сьон
1
:
БАТЭ
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
13.00
П2
34.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Аякс
0
:
Войводина
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.27
П2
17.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Вестри
1
:
РФШ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Динамо Мн
0
:
Нефтчи
1
Все коэффициенты
П1
80.00
X
6.70
П2
1.14
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Жальгирис В
4
:
Динамо Тб
2
Все коэффициенты
П1
1.00
X
13.75
П2
100.00
Футбол. Кубок России
2-й тайм
ФК 10
3
:
Космос
2
Все коэффициенты
П1
1.12
X
7.50
П2
33.00
Футбол. Лига конференций
21:45
Копер
:
Рунавик
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.48
П2
7.89
Футбол. Лига конференций
21:45
Колрейн
:
ХИК
Все коэффициенты
П1
3.29
X
3.65
П2
2.14
Футбол. Лига конференций
21:30
Гент
:
ЛНЗ
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.55
П2
4.60
Футбол. Лига конференций
21:30
ЧФР
:
Алашкерт
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.90
П2
12.25
Футбол. Лига конференций
21:30
Аустрия
:
Лиепая
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.15
П2
4.08
Футбол. Лига конференций
21:30
Зриньски
:
Валюр
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.30
П2
10.00
Футбол. Лига конференций
21:30
ГКС Катовице
:
Жилина
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.30
П2
4.78
Футбол. Лига конференций
22:00
Сутьеска
:
МЛ Витебск
Все коэффициенты
П1
2.83
X
3.35
П2
2.60
Футбол. Лига конференций
22:00
Брага
:
Железничар Пн
Все коэффициенты
П1
1.15
X
10.75
П2
22.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Хайберниан
:
Малишево
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Динамо Тр
:
Алюминий
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.65
П2
4.30
Футбол. Лига конференций
завершен
Зиря
1
:
Пайде
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ноа
2
:
Зимбру
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Пюник
0
:
Дебрецен
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ауда
4
:
ФКСБ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Интер Т
2
:
Истанбул Башакшехир
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Нымме Калью
2
:
Шелбурн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Яблонец
2
:
Вараждин
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
П 3:2
Тобол Кс
1
:
Паневежис
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Атлетик Э
0
:
Вадуц
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Темп
3
:
КДВ
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Анри
1
:
Динамо Брл
2
П1
X
П2

Рожков избежал дополнительной дисквалификации за удар по лицу Боселли

Рожкова дисквалифицировали на один матч условно за удар по лицу Боселли.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать на один матч защитника казанского «Рубина» Илью Рожкова, сообщается на сайте РФС.

В воскресенье «Краснодар» обыграл на выезде «Рубин» (3:1). На 18-й минуте Рожков получил красную карточку, после того как ударил форварда «быков» Хуана Боселли рукой в лицо. После удара игрок гостей упал на газон, у него пошла кровь из носа, о чем он сигнализировал главному судье Артему Чистякову. По предварительному диагнозу, у Боселли закрытый перелом носа со смещением.

Еще один матч дисквалификации назначен Рожкову условно с испытательным сроком до конца сезона. Также ругавшийся по пути в раздевалку игрок оштрафован на 100 тысяч рублей за оскорбительное поведение, не повлекшее прямое удаление игрока и не отмеченное в протоколе матча.

Рубин
1:3
Первый тайм: 1:1
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 1
26.07.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена, 18866 зрителей
Главные тренеры
Франк Артига
Мурад Мусаев
Голы
Рубин
Мирлинд Даку
(Евгений Ставер)
12′
Краснодар
Хуан Мануэль Боселли
45+6′
Никита Кривцов
(Хуан Мануэль Боселли)
53′
Роберту Алвес Кристиан
90+4′
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
51
Илья Рожков
18′
5
Игор Вуячич
14
Игнасио Начо Сааведра
22
Велдин Ходжа
10
Мирлинд Даку
12
Андерсон Арройо
77′
44
Даниил Кузнецов
4
Константин Нижегородов
64′
3
Дениль Мальдонадо
23
Руслан Безруков
64′
43
Жак-Жюльен Сиве
2
Егор Тесленко
88′
98
Никита Лобов
11
Назми Грипши
46′
71
Илья Самошников
Краснодар
1
Станислав Агкацев
40
Илья Вахания
15
Лукас Оласа
11
Жоау Батчи
88
Никита Кривцов
45+1′
3
Тормена
5
Жубал
23
Хуан Мануэль Боселли
77′
47
Даниил Уткин
10
Дмитрий Воробьев
80′
18
Роберту Алвес Кристиан
90+3′
53
Александр Черников
80′
21
Магомед Оздоев
8
Дуглас Аугусту
45+4′
84′
6
Кевин Ленини
Статистика
Рубин
Краснодар
Желтые карточки
0
3
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
4
19
Удары в створ
3
8
Угловые
2
4
Фолы
19
13
Офсайды
0
5
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти