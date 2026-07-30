Рожков избежал дополнительной дисквалификации за удар по лицу Боселли

В воскресенье «Краснодар» обыграл на выезде «Рубин» (3:1). На 18-й минуте Рожков получил красную карточку, после того как ударил форварда «быков» Хуана Боселли рукой в лицо. После удара игрок гостей упал на газон, у него пошла кровь из носа, о чем он сигнализировал главному судье Артему Чистякову. По предварительному диагнозу, у Боселли закрытый перелом носа со смещением.