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Станислав Черчесов: «Постараемся найти противоядие от “Спартака” Карседо»

Главный тренер «Ахмата» оценил старт сезона в РПЛ.

Источник: ФК "Ахмат"

Главный тренер «Ахмата» специально для «СЭ» оценил старт сезона и рассказал о подготовке к матчу 2-го тура РПЛ с красно-белыми, который состоится в воскресенье, 2 августа.

Тренер соперника использует разные схемы? Мы тоже каждый матч что-то меняем

— Впереди матч со «Спартаком». Насколько для вас это принципиальный соперник? Или уже стал рядовым? — спрашиваю Черчесова.

— «Спартак» — это всегда «Спартак». Для нас все матчи принципиальные. Но в том контексте, который все имеют в виду… Тут я спокойно к этому матчу отношусь. А в плане турнирных задач, повторюсь, абсолютно все игры принципиальные. Мы смотрели все встречи «Спартака» на сборах, видели игру с «Зенитом» за Суперкубок. И, конечно, встречу с «Родиной». Мои два помощника лично ездили на стадион, чтобы воочию увидеть «Спартак». Так что информация собрана, подготовка идет.

Футбол
Премьер-лига 2026/2027
Тур 2, 2.08.2026, 20:30
Ахмат
-
Спартак
-

— Карседо в каждом матче меняет состав и схемы. Насколько это усложняет подготовку?

— Во-первых, мы видим, кто и как у них играет. У каждого тренера есть определенный стиль. Мы тоже каждый матч что-то меняем. Так что постараемся найти противоядие от команды Карседо.

— Один из самых опасных игроков «Спартака» — Эсекьель Барко. У вас есть понимание, как его нейтрализовать?

— У них хорошая атакующая линия. Не только Барко, но и Маркиньос с Солари. Это очень качественные игроки. Понятно, что к каждому футболисту нужно относиться внимательно. Но мы играем против команды, а не против какого-то определенного игрока. Нужно готовиться к «Спартаку» и пристально наблюдать за конкретными футболистами, которые делают разницу. Барко — один из них.

— Маркиньос играл под вашим руководством в «Ференцвароше». Когда он приезжал в Россию, вы понимали, что это топ-игрок для РПЛ?

— Когда мы его подписывали в «Ференцварош», то четко понимали его потенциал и уровень. Главная задача была в том, чтобы раскрыть игрока. Ему поначалу было сложно в Венгрии — после болгарского «Ботева». Но он много работал и добился хорошего прогресса. Считаю, что мы потрудились с ним на славу. Рад, что он играет в РПЛ. Мы с ним на связи, общаемся.

— Этим летом СМИ активно писали об интересе «Спартака» к Мелкадзе и Самородову. Готов ли клуб их отпустить при условии хорошего предложения?

— То, что к нашим ребятам есть интерес, радует, ведь это признак капитализации состава. Мы провели неплохой прошлый сезон в плане организации игры и роста футболистов. Команда прибавляет, каждый по отдельности — тоже. Поэтому неудивительно, что на них обращают внимание другие клубы. И это касается не только Мелкадзе и Самородова — сейчас защитник Мехди Заре уехал в лучший клуб Ирана, «Персеполис».

Другое дело, что все знают мой принцип. Если человек хочет в более сильную команду, я никогда не говорю «нет» — но задаю вопросы, на которые игрок должен ответить. А потом все решает клуб, так как футболисты принадлежат ему, а не мне. Поэтому у нас открытые отношения и с руководством «Ахмата», и с ребятами. И все в курсе, какое у нас мнение. Но если они дальше будут прогрессировать, то опять по ним постучатся — да и по другим тоже.

— Трансферная кампания «Ахмата» завершена? Насколько вы довольны составом?

— Еще в ходе прошлого чемпионата старались присмотреть тех, кто нужен. Анализ матчей шел постоянно. Сезон получился неоднозначным — могли набрать больше очков в каких-то встречах. Скаутская система работает, поэтому рано поняли, кто необходим. В этом плане проблем нет. Но надо не просто подписывать новых футболистов — тренировать их, готовить. Нельзя думать, что вот заключил контракт и прямо завтра команда станет сильнее. Нет, ее делает сильнее организация игры и тренировочного процесса.

— Сообщалось, что «Ахмат» ставит цель бороться за топ-5 чемпионата. Насколько это реально?

— Можно о чем угодно говорить, декларировать любые задачи. Но есть игра. В воскресенье встречаемся со «Спартаком», до него был «Локомотив». На сегодня правильная цель такова — идти от матча к матчу, а не думать о последнем барьере, на какой итоговой строчке в таблице мы должны оказаться. Если станем действовать так, как хотим, то будем высоко. Поэтому сложно от меня ждать слов о каких-то конкретных местах.

Источник: РИА "Новости"

Равнодушных на поле и за его пределами в нашей команде точно нет

— А как оцените старт сезона «Ахмата» и встречу с «Локомотивом»?

— Мы в каком-то смысле вступаем во что-то новое и неопределенное: сборы и контрольные матчи — это одно, а официальные встречи — совсем другое. Соперник иначе настраивается, другая атмосфера на стадионе, другие задачи. Думаю, что любой тренер об этом скажет. Мы готовы к сезону, есть четкая цель и понимание, чего мы хотим.

Неудачно начали игру с «Локомотивом», были ошибки, одна из которых привела к голу. А потом я увидел команду, которая хотела отыграться и забрать три очка.

— Есть ощущение, что «Ахмат» может быть недоволен ничьей — учитывая, как складывался матч.

— «Локомотив» качественно выходил из обороны, когда мы это им позволяли. Думаю, что и у них найдутся моменты, когда они остались недовольны своей игрой. У нас тоже были такие эпизоды. Но точно могу сказать, что равнодушных на поле и за его пределами в «Ахмате» нет.

— «Ахмат» фактически играл первым номером: больше владел мячом, чаще бил. Удивило, что «Локомотив» действовал настолько аккуратно?

— Это нас не удивило. Мы уступали в счете большую часть матча, поэтому нам надо было отыгрываться, брать инициативу на себя. Убежден, что Галактионов не готовил своих подопечных к тому, чтобы действовать вторым номером. Результат сильно влияет на ход игры. Мы владели мячом, создавали моменты, действовали агрессивно. Но у соперника были шансы — чего стоит удар Ньямси на последних секундах.

Источник: РИА "Новости"

— Но Галактионов решил на последние 10 минут выпустить третьего центрального защитника, убрав одного из нападающих.

— Игра диктует свои условия. Я выпускал атакующих футболистов, которые могут усилить нас впереди. В конце «Ахмат» стал играть в два нападающих — Мелкадзе и Максути. Есть первоначальный план на игру, который может меняться уже по ходу. Мой коллега из «Локомотива» решил сохранить результат, поэтому на наши атакующие замены ответил выходом защитника. Все логично.

— Как отреагировали на ошибку Ибишева, которая привела к голу Бакаева?

— Не хочется говорить про ошибки. Это футбол, тут без каких-либо просчетов не бывает. Я отреагировал очень спокойно. Нужно было принять это и менять тактику на оставшееся время, чтобы отыграться.

— В прошлом сезоне вы наигрывали Ибишева в опорной зоне. Сейчас он вернулся в центр обороны, но не слишком удачно. Не приведет ли его ошибка к новой смене позиции?

— У нас выпал Ндонг из-за травм во время сборов, ушел Заре. Мы прекрасно знали, как нам готовиться к старту чемпионата. Поэтому на данном этапе Ибишев нам нужнее в центре обороны. В прошлом сезоне он играл в опорной зоне, на новой для себя позиции. Я всегда стараюсь наигрывать футболистов на разных позициях, потому что сезон длинный и может произойти все что угодно. В его возрасте нужно пробовать, искать новые опции и открывать новые возможности.

Источник: РИА "Новости"

— Максути отлично вышел во встрече с «Локомотивом», забил важный гол. И после матча вы сказали, что в его трансфере клубу помогли «друзья». Как именно?

— У нас есть хорошая скаутская система. Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев отлично ее выстроил за несколько лет. И у нас везде есть связи, которые помогают нам взять того или иного игрока. И это есть у всех клубов, не только у нас. Мы рады, что Максути перешел в «Ахмат», так как за него была большая конкуренция. Будем надеяться, что он — игрок молодежной сборной Албании — будет прогрессировать у нас.

— Какие еще клубы претендовали на Максути? И был ли у вас личный разговор перед трансфером?

— На него претендовали итальянские клубы. Конечно, мы общались с игроком перед подписанием контракта. Он должен знать, куда идет, что от него ждет тренер и на какой позиции его будут использовать. Не знаю, сыграл ли этот разговор решающую роль, но Максути — футболист «Ахмата».

Автор: Константин Белов