«Ахмат» наказал «Локомотив» за пассивность. Замены Черчесова сыграли, а решающим оказался рикошет от Джикии

Два года назад «Локомотив» потерял Глушенкова и Антона Миранчука. Прошлым летом ушел Тикнизян. Этой зимой — Баринов. Михаилу Галактионову всякий раз сочувствовали, а он, перестраивая команду, в прошлом сезоне привел железнодорожников к бронзовым медалям. Теперь же тренерскому штабу красно-зеленых приходится решать новую задачу повышенной сложности из-за ухода Воробьева. А ведь лучший снайпер команды по итогам прошлого сезона (10 мячей) меньше двух недель назад еще выходил на черкизовский газон в контрольной встрече с ЦСКА!
Подписать нового форварда за это время было нереально, так что «Локо» пришлось в очередной раз полагаться на внутренние ресурсы. Хорошо, что в отличие от прошлого сезона в строю Пиняев, это позволило перестроиться на 4−4−2 с Руденко и Раковым в атаке. При этом регулярные смены позиций осложняли жизнь обороне «Ахмата», хотя дрогнули гости буквально на ровном месте. Поперечный пас Ибишева был перехвачен Бакаевым, который на скорости умчался от Цаке и пробил в противоход Шелии. Идеальный старт для хозяев, и кошмарный — для команды Станислава Черчесова.
Правда, и пропустить хозяева могли не менее обидным образом, когда при розыгрыше мяча около собственной штрафной Карпукас стал жертвой отбора Касинтуры. Садулаев после паса ангольца оказался в практически идеальной позиции в нескольких метрах от ворот, однако «Локо» спас самоотверженно принявший мяч на себя Морозов. Знаменитый хоккеист Александр Радулов, который в воскресенье исполнял символический первый удар по мячу, должен был по достоинству оценить действия защитника «Локомотива».
Да и в целом москвичи смотрелись солидно. Особенно в быстрых атаках, когда работали скорость Бакаева и дриблинг Пиняева. Регулярно поддерживал атаки Батраков, который получил освобожденный Воробьевым десятый номер и, как и на сборах, располагался довольно глубоко в паре с Карпукасом. А ближе всех ко второму голу до перерыва оказался пославший мяч со штрафного в сантиметрах от цели Раков. Впрочем, грозненцы не выглядели безнадежно. Касинтура регулярно обострял игру на своем фланге, был шанс у стрелявшего в касание Исмаэла Силвы, а стремившийся реабилитироваться Ибишев отличался повышенной активностью на стандартах.
Продолжение последовало в начале второго тайма. Митрюшкин мастерски сложился и остановил плотный удар Самородова. Также с дальней дистанции атаковали Силва и Касинтура. Давление гостей оставалось стабильным, и штаб «Локо» сразу среагировал на желтую карточку Фассона: спустя несколько минут бразильца сменил Ненахов. В свою очередь Черчесов старался освежить фланги и вместо Садулаева выпустил не менее яркого дриблера — Кенжебека. Правда, второй полноценный голевой момент гостей получился отчасти случайным. Касинтура оказался с глазу на глаз с Митрюшкиным благодаря совершенно непредсказуемым рикошетам, однако эта дуэль завершилась в пользу голкипера.
Жизнь хозяевам осложняло еще и то, что во второй половине матча у них возникли проблемы с контригрой. Выстрел Ракова над перекладиной да заблокированный удар Руденко из штрафной — все, что заслуживало упоминания за прошедшие после перерыва полчаса. Поэтому заменами в концовке Галактионов старался решить две задачи: укрепить оборону третьим центральным защитником Джикией и снять давление с обороны за счет форварда Голубева. Только оценить эти перестановки в полной мере не удалось, так как «Ахмат» отыгрался. Карпукас не смог вынести мяч, а рикошет от Джикии придал непредсказуемости траектории удара Максути.
В роли спасателя выступил один из новичков, которых клуб из Чеченской Республики успел заявить до наложенного ФИФА трансферного бана. Замены Черчесова оказались эффективнее, а «Локо» был наказан за пассивность. То, как активно красно-зеленые провели последние минуты, показало: силы и возможности для более агрессивной игры были. Чего стоит удар Ньямси, который в позиционной атаке оказался перед воротами, но испортил прострел Салтыкова промахом с нескольких метров. С другой стороны, и Морозов остановил мяч после атаки Кенжебека лицом. Для железнодорожников эта ничья — потеря, но «Ахмат» результат заслужил.
Автор: Андрей Кузичев
Михаил Галактионов
Станислав Черчесов
Зелимхан Бакаев
8′
Эральд Максути
83′
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
5
Жерзино Ньямси
13′
85
Евгений Морозов
10
Алексей Батраков
88′
93
Артем Карпукас
3
Лукас Фассон
54′
58′
24
Максим Ненахов
7
Зелимхан Бакаев
68′
8
Александр Коваленко
9
Сергей Пиняев
68′
17
Никита Салтыков
19
Александр Руденко
82′
14
Георгий Джикия
11
Вадим Раков
82′
63
Владислав Голубев
88
Гиорги Шелия
95
Арсен Адамов
8
Мирослав Богосавац
17
Эгаш Касинтура
77
Георгий Мелкадзе
5
Клисман Цаке
18
Жулио Ромао
20
Максим Самородов
68′
10
Кирилл Щетинин
7
Лечи Садулаев
59′
23
Галымжан Кенжебек
4
Турпал-Али Ибишев
78′
90
Усман Ндонг
11
Силва Лима Исмаэл
78′
76
Эральд Максути
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти