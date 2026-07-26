«Ахмат» наказал «Локомотив» за пассивность. Замены Черчесова сыграли, а решающим оказался рикошет от Джикии

Подписать нового форварда за это время было нереально, так что «Локо» пришлось в очередной раз полагаться на внутренние ресурсы. Хорошо, что в отличие от прошлого сезона в строю Пиняев, это позволило перестроиться на 4−4−2 с Руденко и Раковым в атаке. При этом регулярные смены позиций осложняли жизнь обороне «Ахмата», хотя дрогнули гости буквально на ровном месте. Поперечный пас Ибишева был перехвачен Бакаевым, который на скорости умчался от Цаке и пробил в противоход Шелии. Идеальный старт для хозяев, и кошмарный — для команды Станислава Черчесова.