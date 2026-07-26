«Краснодар» без Сперцяна и Кордобы? В Казани все решили Кривцов и Боселли

При всем уважении к окрепшему «Рубину», который за полгода должен был усвоить все требования Франка Артиги, казанцы в сравнении с их соперником находились в информационной тени. Что такое «Краснодар» без Сперцяна и (пусть и временно) без получившего травму на ЧМ-2026 Кордобы? Кажется, это был один из главных вопросов перед стартовым туром РПЛ. Вместе с тем присутствовало стойкое ощущение, что новую версию «быков» недооценивают. Да, нет двух системообразующих исполнителей и такой важной фигуры, как Виктор Са. Только нынешние перестановки — это еще и новые возможности.