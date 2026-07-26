Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Краснодар
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сочи
5
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Шинник
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ленинградец
0
:
Урал
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
4
:
Велес
1
П1
X
П2

«Краснодар» без Сперцяна и Кордобы? В Казани все решили Кривцов и Боселли

Волевая победа команды Мурада Мусаева.

Источник: ФК "Краснодар"

При всем уважении к окрепшему «Рубину», который за полгода должен был усвоить все требования Франка Артиги, казанцы в сравнении с их соперником находились в информационной тени. Что такое «Краснодар» без Сперцяна и (пусть и временно) без получившего травму на ЧМ-2026 Кордобы? Кажется, это был один из главных вопросов перед стартовым туром РПЛ. Вместе с тем присутствовало стойкое ощущение, что новую версию «быков» недооценивают. Да, нет двух системообразующих исполнителей и такой важной фигуры, как Виктор Са. Только нынешние перестановки — это еще и новые возможности.

Футбол
Премьер-лига 2026/2027
Тур 1, 26.07.2026, 19:30
Рубин
1
Краснодар
3

Прежде всего, для Кривцова, который прогрессировал с каждым новым сезоном и созрел для статуса лидера краснодарской полузащиты. Никите с его характером дополнительная ответственность точно не в тягость. Скорее это дополнительная мотивация. Она есть и у вернувшегося в родной клуб Воробьева, и у Боселли, которому есть что доказывать после роковых промахов в концовке прошлого сезона. И уж точно не перестройка атаки стала причиной пропущенного вице-чемпионом гола — Жубала и Тормену ставили в тупик забросы к штрафной. И если в первом случае Агкацев сумел ногой остановить удар Даку, то после длинного паса голкипера Ставера казанский снайпер безупречно использовал свой второй шанс.

План хозяев работал идеально, но уже на 18-й минуте потребовал корректив: после просмотра повтора арбитр зажег красный свет перед Рожковым, который в центре поля локтем разбил в кровь нос Боселли. Только говорить о глобальных проблемах «Рубина» не приходилось вплоть до последних мгновений первого тайма. Казанцы организованно защищались, тогда как «Краснодар» безуспешно пытался отыскать бреши в плотных оборонительных порядках. На голевой момент тянул только выстрел Воробьева в перекладину с дальней дистанции. Однако южанам помог штрафной, с которого Боселли сравнял счет. Можно сказать, уругваец ответил на вопрос, как заменить Сперцяна в данной роли. С угловыми все пока сложнее, а в данном случае Ставера подвела рассыпавшаяся стенка.

Показательно, что Артига после удаления обошелся без замен. Зато сразу после перерыва на поле появился Самошников, только краснодарцы уже почувствовали вкус крови. С интервалом в минуту Ставер остановил неприятный удар Боселли, а потом достал мяч из сетки. Спасло то, что в момент атаки Кривцова находившийся на линии удара Воробьев оказался в офсайде. Это, впрочем, лишь отстрочило второе взятие ворот, которое заслужило овацию. Смещение Батчи с фланга с передачей в центр штрафной, пас Боселли пяткой и удар Кривцова в верхний угол — высший футбольный пилотаж.

Хотя и ответный прорыв Даку был хорош. Тормена, которого Мирлинд раскачал финтами, остановить албанца не смог, но перевес гостей сохранила реакция Агкацева. Или эгоизм Даку, хотя он мог выводить на удар влетавшего в свободную зону Безрукова.

«Рубин», даже проводя львиную долю времени в обороне, оставался в игре. Но скорее удерживался там — благодаря сантиметрам, на которые забрался в офсайд отправивший мяч в сетку Кривцов, и Ставеру. Голкипер справился как с еще одним штрафным Боселли, так и с выстрелом едва появившегося на поле Уткина под перекладину. А еще в одном эпизоде Даниил в падении головой отправил мяч мимо ворот.

Его возвращение в «Краснодар», а также наличие таких мастеров, как Оздоев, Ленини и забивший в первом же матче в России Кристиан, расширило обойму игроков, которые позволяют Мусаеву по ходу матча менять всю среднюю линию, не теряя в качестве.

Жизнь без Сперцяна точно существует. После первой после двух осечек победы черно-зеленых в Казани в этом нет никаких сомнений.

Автор: Андрей Кузичев

Рубин
1:3
Первый тайм: 1:1
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 1
26.07.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена
Главные тренеры
Франк Артига
Мурад Мусаев
Голы
Рубин
Мирлинд Даку
(Евгений Ставер)
12′
Краснодар
Хуан Мануэль Боселли
45+6′
Никита Кривцов
(Хуан Мануэль Боселли)
53′
Роберту Алвес Кристиан
90+4′
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
51
Илья Рожков
18′
5
Игор Вуячич
14
Игнасио Начо Сааведра
22
Велдин Ходжа
10
Мирлинд Даку
12
Андерсон Арройо
77′
44
Даниил Кузнецов
4
Константин Нижегородов
65′
3
Дениль Мальдонадо
23
Руслан Безруков
65′
43
Жак-Жюльен Сиве
2
Егор Тесленко
88′
98
Никита Лобов
11
Назми Грипши
45+4′
46′
71
Илья Самошников
Краснодар
1
Станислав Агкацев
40
Илья Вахания
15
Лукас Оласа
11
Жоау Батчи
88
Никита Кривцов
45+1′
3
Тормена
5
Жубал
23
Хуан Мануэль Боселли
78′
47
Даниил Уткин
10
Дмитрий Воробьев
80′
18
Роберту Алвес Кристиан
90+3′
53
Александр Черников
80′
21
Магомед Оздоев
8
Дуглас Аугусту
45+4′
83′
6
Кевин Ленини
Статистика
Рубин
Краснодар
Желтые карточки
1
3
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
4
19
Удары в створ
3
8
Угловые
2
4
Фолы
19
13
Офсайды
0
5
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти