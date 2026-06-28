Сперцян и Саудовская Аравия — история только о деньгах. Эдуард вряд ли повторит путь Сафонова

Эдуард Сперцян все же уезжает. В целом, ожидаемо. Краснодарец после Суперфинала FONBET Кубка России отмечал, что, возможно, это был его последний матч за «быков».
Правда, направление наверняка совсем не то, о котором мечтал футболист. По сообщению инсайдеров, Сперцян переходит в «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии. Сумма трансфера — 25 миллионов евро, зарплата футболиста — 6 миллионов в год.
Цифры солидные. Понять легко можно и «Краснодар», который очень серьезно заработает на своем воспитаннике. Эдуарду исполнилось 26 лет, экватор пройден, дальше цена будет только падать. Кроме того, полузащитник уже давно просит его отпустить, пусть и сохраняя лояльность, не выкручивая руки родному клубу. Уважить его желание в какой-то момент — логичная история. Сперцян много лет приносил пользу, привел «быков» к чемпионству, пришло время отпустить в свободное плавание.
Финансово «Краснодар» готовится провернуть большую сделку. Пока его самые крупные продажи: Сафонова в «ПСЖ» за 20 миллионов и Кастаньо в «Ривер Плейт» за 12,6 миллиона. Теперь новая рекордная сумма, которая существенно пополнит бюджет.
Сперцян тоже прилично разбогатеет. Почти 20 миллионов евро за три года — можно обеспечить не только всех родственников, но и детей с внуками. Осуждать тут глупо, каждый сам решает, где ему лучше работать. И если нет стоящих предложений из Европы, то в погоне за сомнительным журавлем в небе можно упустить золотую синицу.
Жаль только, что закрыт исключительно финансовый вопрос, а спортивный остался открытым. Сперцяну не удалось уехать в топ-5 чемпионатов, наоборот, он, считаю, сделал шаг назад: Марез и Менди в составе твоей команды — это хорошо, но саудовская лига не вышла на ведущие роли в мире из-за приезда звезд. Отыграешь за «Аль-Ахли» пару лет, и тебе уже 28, перспективы уехать в топ-чемпионат становятся призрачными.
Слабо верится, что Сперцяну удастся повторить трюк другого воспитанника «Краснодара» Сафонова и претендовать на победу в Лиге чемпионов.
Теряют в спортивном плане и РПЛ, и «Краснодар». Деньги, чтобы постараться найти замену, у «быков» теперь точно будут, но реалии трансферного рынка говорят, что футболиста уровня Сперцяна приобрести почти нереально. Интересно, как справится с этой задачей «Краснодар».
Автор: Константин Алексеев