Сперцян и Саудовская Аравия — история только о деньгах. Эдуард вряд ли повторит путь Сафонова

Сперцян тоже прилично разбогатеет. Почти 20 миллионов евро за три года — можно обеспечить не только всех родственников, но и детей с внуками. Осуждать тут глупо, каждый сам решает, где ему лучше работать. И если нет стоящих предложений из Европы, то в погоне за сомнительным журавлем в небе можно упустить золотую синицу.