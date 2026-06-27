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Сперцян перейдет из «Краснодара» в саудовский «Аль-Ахли»

Сразу несколько инсайдеров объявили, что сделка между клубами полностью согласована.

Источник: РИА "Новости"

«Краснодар» и «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии достигли соглашения о переходе полузащитника сборной Армении Эдуарда Сперцяна. Об этом на своей странице в соцсети X сообщает журналист Фабрицио Романо. Такая же информация у российских журналистов Ивана Карпова и Андрея Панкова.

По информации Романо, сумма трансфера составит $25 млн, российские инсайдеры говорят о 20 млн. 26-летний футболист подпишет контракт с клубом из Саудовской Аравии по схеме «3+1» и будет получать 6 миллионов евро в год с возможными бонусами. Ожидается, что игрок пройдет медосмотр в Дубае на следующей неделе.

Сперцяну 26 лет, он является воспитанником «Краснодара». Вместе с командой игрок в сезоне-2024/25 стал чемпионом России. В сезоне-2025/26 полузащитник сделал 16 результативных передач, повторив рекорд по количеству голевых пасов. Также на его счету 13 забитых мячей.

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