Сперцян перейдет из «Краснодара» в саудовский «Аль-Ахли»

По информации Романо, сумма трансфера составит $25 млн, российские инсайдеры говорят о 20 млн. 26-летний футболист подпишет контракт с клубом из Саудовской Аравии по схеме «3+1» и будет получать 6 миллионов евро в год с возможными бонусами. Ожидается, что игрок пройдет медосмотр в Дубае на следующей неделе.