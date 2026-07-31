Раков: «Я был в шоке от своей результативности в “Крыльях Советов”

«Сезон в “Крыльях” начался ярко. Я был в шоке от своей результативности. Но потом травма, рецидив — все это угнетало. Но я вернулся в Москву и почувствовал, что появилась уверенность. Делаю сейчас все, чтобы приносить пользу “Локомотиву”, — сказал 21-летний футболист в интервью “Мячу”.