СМИ: «Галатасарай» начал переговоры с «Локомотивом» по трансферу Батракова

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Стамбульский футбольный клуб «Галатасарай» начал официальные переговоры с московским «Локомотивом» по трансферу полузащитника сборной России Алексея Батракова, сообщает сооснователь и журналист издания Sportcell Сафа Каан в соцсети Х.
По информации источника, турецкий клуб также интересуется участником чемпионата мира в составе сборной Парагвая Хулио Энсисо, выступающим за французский «Страсбур», но приобретение 21-летнего россиянина является более приоритетным.
В конце мая агент полузащитника «Локомотива» Батракова Владимир Кузьмичев заявил РИА Новости, что после телефонного разговора у него возникло понимание того, что представители французского «Пари Сен-Жермен» планируют прилететь в Москву. После этого игрок признавался, что пока не может ответить на вопрос, продолжит ли он играть в чемпионате России. В июле Кузьмичев сообщил, что шансы на трансфер в «ПСЖ» сохраняются. Спортивный директор железнодорожников Дмитрий Ульянов заявил, что клуб не получал предложений по игроку.
Батраков в прошедшем сезоне полузащитник провел за «Локомотив» 36 матчей, забив 17 мячей. Воспитанник железнодорожников выступает в составе взрослой команды с 2024 года. Также на его счету четыре гола в 12 матчах за сборную России.