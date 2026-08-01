Семин — о Даку: «Спартак» взял лучшего футболиста РПЛ, отличная сделка

«На мой взгляд, это отличная сделка. “Спартак” взял лучшего футболиста РПЛ. Это игрок с большим потенциалом. Даку гарантированно усилит красно-белых. С его приходом их шансы на завоевание чемпионства возрастут. Не вижу проблем в возможной адаптации Мирлинда. Давайте не забывать, что хороший исполнитель впишется в любую команду. Плюс за него уплачены немалые деньги. Если в клубе пошли на такой шаг, значит, понимают, что Даку будет регулярно выходить на поле. При этом €11 млн не запредельная сумма для форварда такого уровня», — сказал он RT.