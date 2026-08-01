«Крылья» — открытие старта РПЛ: испортили возвращение Шварца, а теперь чуть не дожали ЦСКА

Отметим и Игдисамова: во время паузы на водопой он попросил увеличить число забросов на Поповича и Лусиано, когда они врываются за спины защитникам; а также почаще бить по воротам. Матиа Попович уловил подсказ лучше остальных. Человек, который, по информации инсайдеров, еще недавно в вопросе трансферов на выход имел наименьший вес среди всех атакующих игроков, здорово пальнул издали и в одиночку сделал уже второй гол в сезоне. Его проход по флангу с «Балтикой» Бевеев забудет еще не скоро.