«Крылья» — открытие старта РПЛ: испортили возвращение Шварца, а теперь чуть не дожали ЦСКА

Из всего списка топ-клубов именно за ЦСКА перед стартом сезона было больше всего опасений. Из-за несработавших зимних трансферов, минимального опыта у Дмитрия Игдисамова и отсутствия побед на сборах. Камбэк с «Балтикой», конечно, приглушил критику и негатив, но уже во втором туре «Крылья» снова подсветили проблемы. Причем некоторые из них — не случайность, а, похоже, тенденция.
Неделю назад ЦСКА получил гол уже на 35-й секунде — после аута в исполнении Бевеева. Хотя это первое, к чему нужно было готовиться.
С «Крыльями» команда Игдисамова тоже провалила старт. Да, не пропустила, но минут 17 Самара играла лучше: очень компактно и без разрывов в линиях, с качественным прессингом (и однажды в штрафной Торопа чуть не вспыхнуло), а также преимуществом по ударам.
За что ЦСКА можно похвалить — он не «плывет», когда стартовый план не работает. Команда управляемая. И в середине тайма она пришла в себя, довольно быстро создала момент, когда Мойзесу чуть не повезло с траекторией после рикошета. И оперативно трансформировала игровое преимущество в результат.
Отметим и Игдисамова: во время паузы на водопой он попросил увеличить число забросов на Поповича и Лусиано, когда они врываются за спины защитникам; а также почаще бить по воротам. Матиа Попович уловил подсказ лучше остальных. Человек, который, по информации инсайдеров, еще недавно в вопросе трансферов на выход имел наименьший вес среди всех атакующих игроков, здорово пальнул издали и в одиночку сделал уже второй гол в сезоне. Его проход по флангу с «Балтикой» Бевеев забудет еще не скоро.
В начале второго тайма ЦСКА сохранил заряд и мог закрывать все вопросы — шансов сделать 2:0 было достаточно. Лучший не использовали Лусиано и Козлов: один до последнего тянул с решением, выбрал вариант с передачей налево, откуда Данила покатил на дальнюю штангу. Слишком долго и предсказуемо.
Чего не скажешь об ответе «Крыльев». Самара, хоть и упустила контроль в первом тайме, не выключалась, ждала шанса и наказала ЦСКА не только за реализацию, но и за пассивность на своей половине.
Да, выстрел Витюгова получился образцовым, но важно и то, что ему предшествовало: в первом эпизоде Мойзес с Глебовым позволили принять и обработать мяч Рассказову, Баньяца тоже никто не выключил из атаки. А Витюгов перед ударом успел прицелиться, подумать и выпить кофе. Слишком много свободы — в РПЛ так нельзя.
Игдисамов, вероятно, понимал, что к этому все идет — и уже приготовил двойную замену. Но произвел ее уже после гола, причем не отменив выход Дмитрия Баринова — все-таки теперь армейцам нужно было забивать второй, а не играть на удержание.
Но, судя по концовке, в ЦСКА должны быть довольны, что сохранили хотя бы ничью. Конечно, при 1:1 отличные моменты были и у Козлова с Обляковым, и у Фирова с Мусаевым. Но именно «Крылья» должны были ставить точку в матче. Есть ощущение, что Владислава Шитова ждет персональный разговор на разборе игры за передачу на Макарова, когда Самара выбежала пять в два.
В итоге — вторая ничья на выезде, и к испорченному возвращению Сандро Шварца в РПЛ добавляется очень качественный матч против бодрого, но нестабильного ЦСКА.
И это делает Самару одним из открытий старта сезона. Сергей Булатов здорово отработал весной, подобрав «Крылья» после ухода Магомеда Адиева, а в двух турах нового чемпионата только укрепил эти впечатления.
Дмитрий Игдисамов
Сергей Булатов
Матия Попович
(Лусиано Гонду)
32′
Максим Витюгов
(Михайло Баньяц)
63′
49
Владислав Тороп
3
Данил Круговой
27
Роберту Барбоза Мойзес
4
Жоао Виктор
79
Кирилл Данилов
10
Иван Обляков
20
Матия Попович
64′
6
Дмитрий Баринов
17
Кирилл Глебов
64′
37
Энрике Кармо
32
Лусиано Гонду
80′
11
Тамерлан Мусаев
31
Матвей Кисляк
80′
62
Имран Фиров
18
Данила Козлов
73′
7
Матеус Алвес
30
Сергей Песьяков
22
Фернандо Костанца
2
Кирилл Печенин
23
Никита Чернов
47
Сергей Божин
6
Сергей Бабкин
90+3′
15
Николай Рассказов
84′
5
Доминик Ороз
87′
19
Иван Олейников
84′
73
Владислав Шитов
7
Михайло Баньяц
71′
3
Томас Галдамес
90′
11
Амар Рахманович
64′
10
Мартин Крамарич
8
Максим Витюгов
70′
77
Денис Макаров
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Боковой судья
Ярослав Калиниченко
(Россия, Пермь)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
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