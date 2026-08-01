У Махачкалы идеальный старт и первое место. У Евсеева больше возможностей, чем у Галактионова?

Не игравший с мартовской кубковой встречи с «Крыльями Советов» Лантратов должен был пропускать раньше, чем это произошло. Гостям повезло, что Миро в падении не дотянулся до мяча у линии ворот после того, как Аззи сумел оторваться от Карпукаса. Однако лимит удачи был исчерпан, когда Мрезиг отправил один на один Глушкова. Выпускник «Локо», не поднявшийся в свое время выше выступавшей во второй лиге «Казанки», перевернул субботнюю игру результативным пасом и голом. А был ли в начальной стадии победной для «Динамо» атаки фол на Руденко, вопрос для споров.