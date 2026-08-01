У Махачкалы идеальный старт и первое место. У Евсеева больше возможностей, чем у Галактионова?

У «Локомотива» все стабильно в плане стартового состава. По крайней мере, пока есть возможность использовать Карпукаса, который может покинуть родное Черкизово и перейти в «Зенит», а в атаке выбор сократился из-за ухода Воробьева и травмы Комличенко. И хотя восстановление Николая после операции идет быстрее графика, ждать его на поле раньше сентября не приходится. Так что сейчас рабочей остается схема 4−4−2 с глубокой позицией Батракова и парой нападающих Руденко — Раков.
Рисунок игры с первых минут тоже просматривался довольно четко. «Динамо» старалось в быстрых атаках кормить передачами Миро, которого отличает умение находить свободное пространство. Железнодорожники, в свою очередь, поначалу сделали акцент на правом фланге. Но сначала Пиняеву было сложно подстроиться под мяч после прорыва Бакаева вдоль линии поля, а когда Батраков выдал диагональ на Ракова, не удалось прицельно пробить Лукасу Фассону. Вместе с тем гости допускали фолы на подступах к собственной штрафной, и если Апшацев попал в «стенку», то Лесовой заставил потрудиться Митрюшкина.
Надо отметить, что второй стандарт стал следствием необязательного фола Батракова, который не совсем справился с эмоциями после того, как Сергей Карасев не зафиксировал нарушение на «десятке» красно-зеленых. Показательно, что к Алексею сразу подошел Митрюшкин и на правах капитана постарался успокоить одноклубника. Все-таки лучше Батракову удаются совсем другие вещи, что он и продемонстрировал в голевой атаке. Пас в зазор между двумя защитниками получился идеальным, а Раков, убрав финтом Мрезига, не оставил шансов вратарю. Образовавшаяся еще в ЮФЛ связка двух воспитанников «Локо» работает и в РПЛ!
Красно-зеленые до перерыва вполне могли и удвоить счет, только Руденко и Бакаеву не хватило роста, чтобы замкнуть подачу Пиняева. Данный эпизод идеально проиллюстрировал проблему отсутствия в распоряжении тренерского штаба классического центрального нападающего. А Вадим Евсеев имел все основания сетовать на дефицит хладнокровия у Сандрачука. В ситуации, когда Миро смог подкорректировать полет мяча в единоборстве с Морозовым, защитник «Динамо» в штрафной на удивление легко прошел Ньямси, однако из практически идеальной позиции пробил туда, где находился Митрюшкин.
На второй тайм автор победного гола в стартовой игре с «Факелом» уже не вышел, уступив место на фланге Аззи. Лучший игрок «Динамо» по итогам прошлого сезона неделю назад получил повреждение и был готов только на 45 минут. А Галактионов снял с игры Ракова. Можно предположить, что его уход с поля должен был решить две задачи: исключить риск удаления (в пассиве у Вадима была желтая карточка) и перевести ближе к атаке Батракова. Соответственно, в центр поля отправился 18-летний Еремееев, а чуть позже в атаке появился его ровесник Голубев.
Оба, бесспорно, талантливы, однако эффект от перестройки Евсеева получился гораздо более сильным. Причем в случае с первым голом махачкалинцев «Локо» получил двойной удар. Во-первых, пропустил после того, как Лесовой переправил мяч к штрафной, а там Глушков изящным пасом мимо Ньямси отправил к воротам разобравшегося с вратарем Миро. Во-вторых, москвичи лишились основного вратаря: Митрюшкин столкнулся с пытавшимся исправить ситуацию Морозовым и, повредив колено, не смог продолжить игру. Если травма окажется серьезной, это можно будет сравнить с катастрофой.
Не игравший с мартовской кубковой встречи с «Крыльями Советов» Лантратов должен был пропускать раньше, чем это произошло. Гостям повезло, что Миро в падении не дотянулся до мяча у линии ворот после того, как Аззи сумел оторваться от Карпукаса. Однако лимит удачи был исчерпан, когда Мрезиг отправил один на один Глушкова. Выпускник «Локо», не поднявшийся в свое время выше выступавшей во второй лиге «Казанки», перевернул субботнюю игру результативным пасом и голом. А был ли в начальной стадии победной для «Динамо» атаки фол на Руденко, вопрос для споров.
В любом случае — проблема набравшего одно очко в двух турах «Локо» не в одном конкретном эпизоде. Когда спасать игру в атаку со скамейки отправляют центрального защитника Погостнова, это говорит о системном кадровом сбое. Как это ни парадоксально с точки зрения статуса клубов, у Евсеева сейчас больше возможностей управлять игрой и менять ее на ходу. И, самое главное, Вадиму Валентиновичу это удается. Две волевые победы и шесть очков в таблице — заявка «Динамо» на звание команды-откровения первых туров.
Автор: Андрей Кузичев
Вадим Евсеев
Михаил Галактионов
Миро
(Никита Глушков)
57′
Никита Глушков
(Уссем Мрезиг)
73′
Вадим Раков
(Алексей Батраков)
31′
39
Тимур Магомедов
77
Темиркан Сундуков
47
Никита Глушков
24
Андрес Аларкон
99
Муталип Алибеков
11
Миро
72
Александр Сандрачук
46′
22
Мохамед Аззи
88
Даниил Лесовой
67′
8
Владимир Хубулов
90+5′
16
Уссем Мрезиг
89′
13
Сослан Кагермазов
6
Марат Апшацев
81′
52
Егор Смелов
25
Гамид Агаларов
46′
21
Абдулпаша Джабраилов
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
7
Зелимхан Бакаев
5
Жерзино Ньямси
85
Евгений Морозов
10
Алексей Батраков
26′
1
Антон Митрюшкин
60′
22
Илья Лантратов
9
Сергей Пиняев
60′
63
Владислав Голубев
19
Александр Руденко
76′
17
Никита Салтыков
93
Артем Карпукас
87′
59
Егор Погостнов
11
Вадим Раков
36′
46′
75
Илья Еремеев
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Филипкин
(Россия, Екатеринбург)
Боковой судья
Никита Матиеску
(Россия, Псков)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти