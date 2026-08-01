«Балтика» объявила о трансфере Муйоколо в перерыве матча против «Динамо»

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Французский защитник Лорис Муйоколо стал игроком калининградской «Балтики», сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Соглашение с игроком рассчитано до 30 июня 2030 года. В сезоне-2025/26 француз провел 29 матчей за «Гренобль», выступающий в Лиге 2.
Муйоколо 25 лет. Ранее он представлял «Родез», «Бур-ан-Брес» и «Лорьян», воспитанником которого является.
В субботу «Балтика» принимает московское «Динамо» в рамках второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После первого тайма счет в матче был 0:0.