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«Балтика» объявила о трансфере Муйоколо в перерыве матча против «Динамо»

«Балтика» объявила о трансфере Муйоколо в перерыве матча РПЛ против «Динамо».

Источник: ФК "Балтика"

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Французский защитник Лорис Муйоколо стал игроком калининградской «Балтики», сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.

Соглашение с игроком рассчитано до 30 июня 2030 года. В сезоне-2025/26 француз провел 29 матчей за «Гренобль», выступающий в Лиге 2.

Муйоколо 25 лет. Ранее он представлял «Родез», «Бур-ан-Брес» и «Лорьян», воспитанником которого является.

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Премьер-лига 2026/2027
Тур 2, 1.08.2026, 20:45
Балтика
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Динамо
1

В субботу «Балтика» принимает московское «Динамо» в рамках второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После первого тайма счет в матче был 0:0.