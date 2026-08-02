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«Динамо» не справилось с «Балтикой». В Калининграде празднуют первую победу в сезоне

Неудачный старт для бело-голубых.

Источник: РИА "Новости"

Если у кого и были ожидания, что «Динамо» после возвращения Сандро Шварца с первых туров полетит вперед, то их пришлось отложить. В стартовом матче чемпионата бело-голубые испытали огромные проблемы с «Крыльями Советов» — много атаковали и владели мячом в первые полчаса, но под конец тайма сдулись, а после перерыва и вовсе заглохли: не создали ни одного момента и заставили стать героем матча Лунева, сделавшего несколько сейвов.

Футбол
Премьер-лига 2026/2027
Тур 2, 1.08.2026, 20:45
Балтика
2
Динамо
1

Теперь проверка предстояла еще более мощная — выезд к «Балтике», которая в первом туре хоть и уступила ЦСКА, но изрядно потрепала армейцам нервы. Интересно было посмотреть, как команда Андрея Талалаева начнет новый сезон — в прошлом она стала главным открытием, правда, завалила концовку и не побеждала в РПЛ аж с марта. Ну и интриговало возвращение в Калининград Евгения Латышонка, который призван заменить уехавшего в ЦСКА Максима Бориско.

«Динамо» все еще оставляет вне основного состава сыгравших на чемпионате мира Луиса Чавеса и Хуана Касереса — последний попал в заявку, но пока остался на скамейке запасных. А Сандро Шварц сделал ставку на тех же, кто вышел в первом туре, за исключением вратарской позиции — получившего травму Лунева заменил молодой Курбан Расулов.

В первые 15 минут динамовцы никак не могли наладить владение. Хотя тут нужно отметить и организованный прессинг «Балтики» — ее группа атаки оказывала давление на защитников и перекрывала коридоры для передач низом, вынуждая Расулова, Рикардо и Осипенко бить вперед в борьбу. Понятное дело, что игра быстро превратилась в набор единоборств на разных участках поля, моменты долгое время почти не возникали.

Но к 30-й минуте «Динамо» все же удалось опустить мяч на газон и начать строить позиционные атаки — процент владения приблизился к 70 против 30 в пользу гостей, и особенно продуктивно работал правый фланг, где строили комбинации Осипенко, Зайдензаль и Гладышев. Именно отсюда пришел первый момент, когда Бителло диагональю нашел на дальней штанге Гомеса, но тот не сумел переиграть Латышонка. Спустя минуту Евгению снова пришлось тащить — до того пропавший из виду Тюкавин здорово принял передачу у границы штрафной и пробил под перекладину.

Источник: РИА "Новости"

«Балтика» почти не атаковала, но в концовке тайма прибавила, а Варатынов метров с 30 мощно приложился — Расулову пришлось постараться, чтобы справиться с подкрученным ударом. Конечно, моментов в целом недоставало, но темп обе команды держали неплохой, оставив надежду зрителям увидеть голы во втором тайме.

И после перерыва хозяева вышли с явным намерением отправить мяч в сетку — «Динамо» буквально отбивалось от бесконечных подач и забросов в штрафную, но на 57-й минуте дрогнуло. «Балтика» разыграла угловой, Мурид подал на дальнюю штангу, Гассама скинул на противоположную, где совсем один ждал своего шанса Титков. Отличная домашняя заготовка калининградцев!

Источник: РИА "Новости"

«Динамо» и после гола отказывалось просыпаться и вскоре чуть не пропустило снова — Бевеев обводящим ударом выцеливал дальний угол. Шварц отреагировал тройной заменой, выпустив в том числе Касереса. Но уже через несколько минут парагваец неаккуратно сыграл в штрафной, наступив на ногу Хилю, и привез пенальти. Судья Инал Танашев отправился смотреть повтор и уверенно указал на точку, а Хиль легко увеличил отрыв «Балтики».

Источник: РИА "Новости"

Правда, практически тут же Гомес вернул гостей в игру, замкнув подачу вышедшего на поле Сергеева. «Динамо» устроило навал в концовке и даже забило еще раз, но гол Тюкавина отменили из-за офсайда. «Балтика» же отбилась и одержала первую победу в сезоне.

Команда Шварца, хоть и показала признаки жизни после второго пропущенного мяча, пока вызывает больше скепсиса и вопросов. Да, соперник очень организованный, но все же болельщики бело-голубых явно ожидали другого старта.

Автор: Марк Бессонов

Балтика
2:1
Первый тайм: 0:0
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 2
1.08.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Ростех Арена, 15311 зрителей
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Сандро Шварц
Голы
Балтика
Николай Титков
(Натан Гассама)
57′
Брайан Александр Хиль
75′
Динамо
Артур Гомес
(Иван Сергеев)
76′
Составы команд
Балтика
1
Евгений Латышонок
19
Максим Шнапцев
22
Мингиян Бевеев
21
Эдуардо Андерсон
30′
2
Сергей Варатынов
5
Айман Мурид
51′
73
Максим Петров
70′
18
Фахд Муфи
11
Николай Титков
70′
77
Эльдар Чивич
9
Чиносо Оффор
61′
91
Брайан Александр Хиль
4
Натан Гассама
70′
42
Владислав Поспелов
8
Андрей Мендель
88′
26
Иван Беликов
Динамо
1
Курбан Расулов
10
Бителло
70
Константин Тюкавин
11
Артур Гомес
55
Максим Осипенко
57
Давид Рикардо
56
Леон Зайдензаль
65′
4
Хуан Хосе Касерес
7
Дмитрий Скопинцев
83′
8
Антонио Диас Рубенс
74
Даниил Фомин
90′
21
Антон Миранчук
15
Данил Глебов
65′
60
Тимофей Маринкин
91
Ярослав Гладышев
65′
33
Иван Сергеев
Статистика
Балтика
Динамо
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
8
14
Удары в створ
4
4
Угловые
2
8
Фолы
15
10
Офсайды
6
2
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Руслан Шекемов
(Россия, Нальчик)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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