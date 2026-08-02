«Динамо» не справилось с «Балтикой». В Калининграде празднуют первую победу в сезоне

Если у кого и были ожидания, что «Динамо» после возвращения Сандро Шварца с первых туров полетит вперед, то их пришлось отложить. В стартовом матче чемпионата бело-голубые испытали огромные проблемы с «Крыльями Советов» — много атаковали и владели мячом в первые полчаса, но под конец тайма сдулись, а после перерыва и вовсе заглохли: не создали ни одного момента и заставили стать героем матча Лунева, сделавшего несколько сейвов.
Теперь проверка предстояла еще более мощная — выезд к «Балтике», которая в первом туре хоть и уступила ЦСКА, но изрядно потрепала армейцам нервы. Интересно было посмотреть, как команда Андрея Талалаева начнет новый сезон — в прошлом она стала главным открытием, правда, завалила концовку и не побеждала в РПЛ аж с марта. Ну и интриговало возвращение в Калининград Евгения Латышонка, который призван заменить уехавшего в ЦСКА Максима Бориско.
«Динамо» все еще оставляет вне основного состава сыгравших на чемпионате мира Луиса Чавеса и Хуана Касереса — последний попал в заявку, но пока остался на скамейке запасных. А Сандро Шварц сделал ставку на тех же, кто вышел в первом туре, за исключением вратарской позиции — получившего травму Лунева заменил молодой Курбан Расулов.
В первые 15 минут динамовцы никак не могли наладить владение. Хотя тут нужно отметить и организованный прессинг «Балтики» — ее группа атаки оказывала давление на защитников и перекрывала коридоры для передач низом, вынуждая Расулова, Рикардо и Осипенко бить вперед в борьбу. Понятное дело, что игра быстро превратилась в набор единоборств на разных участках поля, моменты долгое время почти не возникали.
Но к 30-й минуте «Динамо» все же удалось опустить мяч на газон и начать строить позиционные атаки — процент владения приблизился к 70 против 30 в пользу гостей, и особенно продуктивно работал правый фланг, где строили комбинации Осипенко, Зайдензаль и Гладышев. Именно отсюда пришел первый момент, когда Бителло диагональю нашел на дальней штанге Гомеса, но тот не сумел переиграть Латышонка. Спустя минуту Евгению снова пришлось тащить — до того пропавший из виду Тюкавин здорово принял передачу у границы штрафной и пробил под перекладину.
«Балтика» почти не атаковала, но в концовке тайма прибавила, а Варатынов метров с 30 мощно приложился — Расулову пришлось постараться, чтобы справиться с подкрученным ударом. Конечно, моментов в целом недоставало, но темп обе команды держали неплохой, оставив надежду зрителям увидеть голы во втором тайме.
И после перерыва хозяева вышли с явным намерением отправить мяч в сетку — «Динамо» буквально отбивалось от бесконечных подач и забросов в штрафную, но на 57-й минуте дрогнуло. «Балтика» разыграла угловой, Мурид подал на дальнюю штангу, Гассама скинул на противоположную, где совсем один ждал своего шанса Титков. Отличная домашняя заготовка калининградцев!
«Динамо» и после гола отказывалось просыпаться и вскоре чуть не пропустило снова — Бевеев обводящим ударом выцеливал дальний угол. Шварц отреагировал тройной заменой, выпустив в том числе Касереса. Но уже через несколько минут парагваец неаккуратно сыграл в штрафной, наступив на ногу Хилю, и привез пенальти. Судья Инал Танашев отправился смотреть повтор и уверенно указал на точку, а Хиль легко увеличил отрыв «Балтики».
Правда, практически тут же Гомес вернул гостей в игру, замкнув подачу вышедшего на поле Сергеева. «Динамо» устроило навал в концовке и даже забило еще раз, но гол Тюкавина отменили из-за офсайда. «Балтика» же отбилась и одержала первую победу в сезоне.
Команда Шварца, хоть и показала признаки жизни после второго пропущенного мяча, пока вызывает больше скепсиса и вопросов. Да, соперник очень организованный, но все же болельщики бело-голубых явно ожидали другого старта.
Автор: Марк Бессонов
Андрей Талалаев
Сандро Шварц
Николай Титков
(Натан Гассама)
57′
Брайан Александр Хиль
75′
Артур Гомес
(Иван Сергеев)
76′
1
Евгений Латышонок
19
Максим Шнапцев
22
Мингиян Бевеев
21
Эдуардо Андерсон
30′
2
Сергей Варатынов
5
Айман Мурид
51′
73
Максим Петров
70′
18
Фахд Муфи
11
Николай Титков
70′
77
Эльдар Чивич
9
Чиносо Оффор
61′
91
Брайан Александр Хиль
4
Натан Гассама
70′
42
Владислав Поспелов
8
Андрей Мендель
88′
26
Иван Беликов
1
Курбан Расулов
10
Бителло
70
Константин Тюкавин
11
Артур Гомес
55
Максим Осипенко
57
Давид Рикардо
56
Леон Зайдензаль
65′
4
Хуан Хосе Касерес
7
Дмитрий Скопинцев
83′
8
Антонио Диас Рубенс
74
Даниил Фомин
90′
21
Антон Миранчук
15
Данил Глебов
65′
60
Тимофей Маринкин
91
Ярослав Гладышев
65′
33
Иван Сергеев
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Руслан Шекемов
(Россия, Нальчик)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
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