«Динамо» не справилось с «Балтикой». В Калининграде празднуют первую победу в сезоне

Но к 30-й минуте «Динамо» все же удалось опустить мяч на газон и начать строить позиционные атаки — процент владения приблизился к 70 против 30 в пользу гостей, и особенно продуктивно работал правый фланг, где строили комбинации Осипенко, Зайдензаль и Гладышев. Именно отсюда пришел первый момент, когда Бителло диагональю нашел на дальней штанге Гомеса, но тот не сумел переиграть Латышонка. Спустя минуту Евгению снова пришлось тащить — до того пропавший из виду Тюкавин здорово принял передачу у границы штрафной и пробил под перекладину.