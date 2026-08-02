Fotomac: «Галатасарай» близок к завершению сделки по переходу Батракова

СТАМБУЛ, 2 августа. /ТАСС/. Турецкий футбольный клуб «Галатасарай» близок к завершению сделки по переходу полузащитника сборной России и московского «Локомотива» Алексея Батракова. Об этом сообщает портал Fotomac.
По информации источника, клуб «в значительной степени» договорился с игроком.
Батракову 21 год, он является воспитанником «Локомотива», за основную команду красно-зеленых выступает с 2024 года. В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 36 матчах за «Локомотив» в разных турнирах, в которых забил 17 мячей и отдал 12 результативных передач.