Fotomac: «Галатасарай» близок к завершению сделки по переходу Батракова

Батракову 21 год, он является воспитанником «Локомотива», за основную команду красно-зеленых выступает с 2024 года. В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 36 матчах за «Локомотив» в разных турнирах, в которых забил 17 мячей и отдал 12 результативных передач.