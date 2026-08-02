СМИ узнали, сколько «Галатасарай» готов заплатить за Батракова

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Турецкий «Галатасарай» готов заплатить 20 млн евро за полузащитника московского «Локомотива» и сборной России по футболу Алексея Батракова, сообщает издание Fotomac.
По информации источника, 16 млн евро от этой суммы будут выплачены «Локомотиву», а 4 млн евро — агенту футболиста. Также издание подтвердило, что «Галатасарай» достиг договоренности с самим Батраковым, который будет зарабатывать в турецком клубе 5 млн евро в год. Сообщается, что россиянин потребовал от «Галатасарая» ту же сумму, о которой ранее договорился с французским «Пари Сен-Жермен».
В конце мая агент полузащитника «Локомотива» Батракова Владимир Кузьмичев заявил РИА Новости, что после телефонного разговора у него возникло понимание того, что представители «ПСЖ» планируют прилететь в Москву. После этого игрок признавался, что пока не может ответить на вопрос, продолжит ли он играть в чемпионате России. В июле Кузьмичев сообщил, что шансы на трансфер в «ПСЖ» сохраняются. Спортивный директор железнодорожников Дмитрий Ульянов заявил, что клуб не получал предложений по игроку.
В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Локомотив» 36 матчей, забив 17 мячей. Воспитанник железнодорожников выступает в составе взрослой команды с 2024 года. Также на его счету четыре гола в 12 матчах за сборную России.