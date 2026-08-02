Беглов не считает обидным для зенитовцев прозвище «бомжи»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не считает обидным для игроков и фанатов футбольного клуба «Зенит» шуточное прозвище «бомжи». Об этом он сообщил в интервью ТАСС.
«У футбольных болельщиков своя культура. Поклонники ЦСКА — “кони”, “Спартака” — “мясо”. Главное, что “Зенит” — чемпион. Опять и снова. Самый титулованный клуб в стране. Этого никто не может отрицать. И “Газпром Арена” — лучший стадион в Европе, что тоже бесспорно. Многофункциональный, с раздвижной крышей и выкатным полем. Поэтому, как говорится, хоть горшком называй, а факт останется фактом», — сказал Беглов, отвечая на вопрос, обижается ли он, когда фанатов «Зенита» называют «бомжами».
«Зенит» является 11-кратным чемпионом России. Как отмечал ранее Беглов, это единственный в стране клуб — обладатель всех высших национальных футбольных трофеев, а также Кубка и Суперкубка УЕФА. Губернатор считает, что для многих поколений болельщиков «Зенит» является спортивным символом Северной столицы. В честь клуба названа площадь в Петроградском районе Петербурга на Крестовском острове.
Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС 3 августа в 09:00 мск.