ЦСКА вышел из переговоров с «Гезтепе» по форварду Жуану

«ПФК ЦСКА действительно высоко оценивает качества футболиста Жуана и вел переговоры с турецким клубом “Гезтепе”. Однако, взвесив совокупность игровых и финансовых характеристик, в ПФК ЦСКА было принято общее решение выйти из переговоров. Благодарим руководство “Гезтепе” за профессиональный и конструктивный диалог», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.