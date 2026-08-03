«Факел» объявил о подписании контракта с защитником Эль-Мхассани

Ранее Эль-Мхассани выступал за ФЮС. В сезоне-2025/26 он провел за клуб из Рабата 26 матчей, забил 3 гола, сделал 1 результативную передачу и заработал 4 желтые карточки. Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.