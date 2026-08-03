«Факел» объявил о подписании контракта с защитником Эль-Мхассани

Марокканец подписал двухлетний контракт с возможностью продления еще на сезон. 26-летний футболист присоединился к российской команде на правах свободного агента.
Ранее Эль-Мхассани выступал за ФЮС. В сезоне-2025/26 он провел за клуб из Рабата 26 матчей, забил 3 гола, сделал 1 результативную передачу и заработал 4 желтые карточки. Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.
Футбол, Премьер-лига, Тур 2
2.08.2026, 18:15 (МСК UTC+3)
Краснодар, 30953 зрителя
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Олег Василенко
Голы
Краснодар
Жубал
(Лукас Оласа)
5′
Никита Кривцов
(Роберту Алвес Кристиан)
27′
Никита Кривцов
(Жоау Батчи)
59′
Факел
Максим Турищев
(Николай Гиоргобиани)
85′
Алексей Сутормин
(Белайди Пуси)
88′
Нереализованные пенальти
Факел
Аксель Гнапи
51′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
11
Жоау Батчи
90+6′
88
Никита Кривцов
10
Дмитрий Воробьев
3
Тормена
40
Илья Вахания
69′
17
Валентин Пальцев
18
Роберту Алвес Кристиан
60′
6
Кевин Ленини
5
Жубал
50′
72′
4
Диего Коста
53
Александр Черников
69′
21
Магомед Оздоев
8
Дуглас Аугусту
29′
60′
47
Даниил Уткин
90+1′
Факел
1
Даниил Фролкин
55
Дарко Тодорович
10
Ильнур Альшин
20
Игорь Юрганов
52
Равиль Нетфуллин
5
Альберт Габараев
97
Бутта Магомедов
85′
8
Абдула Багамаев
23
Вячеслав Якимов
77′
17
Антон Ковалев
44
Юрий Журавлев
77′
19
Белайди Пуси
9
Аксель Гнапи
60′
7
Максим Турищев
99
Николай Гиоргобиани
85′
11
Алексей Сутормин
Статистика
Краснодар
Факел
Желтые карточки
4
0
Удары (всего)
11
13
Удары в створ
5
3
Угловые
2
4
Фолы
11
10
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Станислав Матвеев
(Россия, Троицк)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Альмир Хатмуллин
(Россия, Химки)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти