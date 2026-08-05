«Спартак» объявил об аренде Ливая Гарсии в «Панатинаикос»

Гарсия перешел в «Спартак» из греческого «АЕКа» в феврале 2025 года. С того момента нападающий провел 48 матчей во всех турнирах, забил десять голов и сделал пять результативных передач. В сезоне-2026/27 форвард ни разу не выходил на поле.