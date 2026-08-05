Баринов: «Посмотрите, что происходит в “Локомотиве”. Все бегут отсюда»

— Когда мы узнаем «всю правду» о «Локомотиве»?
— Вы посмотрите, что происходит в клубе. Все бегут отсюда. Это не правда? Только я первый все это понял.
— Что будет с «Локо» в этом сезоне?
— Не знаю. Если не будет усиления, все будет печально.
— То есть люди будут продолжать бежать?
— Ну команда распадается, усиления нет. Мне уже не скажу, что все равно. Но жалко команду и коллектив. А целом это точно очень классный коллектив.
29-летний Баринов перешел из «Локомотива» в ЦСКА 13 января 2026 года.
В следующем туре Кубка России «Локомотив» сыграет на выезде с «Ростовом». Матч пройдет 18 августа.
Михаил Галактионов
Дмитрий Игдисамов
Александр Сильянов
90+2′
Матеус Рейс
40′
22
Илья Лантратов
24
Максим Ненахов
45
Александр Сильянов
10
Алексей Батраков
85
Евгений Морозов
88′
14
Георгий Джикия
8
Александр Коваленко
60′
9
Сергей Пиняев
88
Михаил Щетинин
46′
75
Илья Еремеев
11
Вадим Раков
60′
63
Владислав Голубев
19
Александр Руденко
31′
7
Зелимхан Бакаев
32
Лукас Вера
46′
93
Артем Карпукас
39
Максим Бориско
2
Матеус Рейс
11
Тамерлан Мусаев
6
Дмитрий Баринов
89′
90
Матвей Лукин
23
Джамалутдин Абдулкадыров
22
Милан Гайич
62′
3
Данил Круговой
62
Имран Фиров
62′
37
Энрике Кармо
17
Кирилл Глебов
46′
10
Иван Обляков
85′
7
Матеус Алвес
76′
18
Данила Козлов
31
Матвей Кисляк
46′
20
Матия Попович
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти