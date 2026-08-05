Ливай Гарсия ушел в аренду в «Панатинаикос». Один из худших трансферов в истории «Спартака»?

«Спартак» объявил об уходе нападающего Ливая Гарсии. 28-летний футболист проведет сезон в греческом «Панатинаикосе» на правах аренды — соглашение рассчитано до лета 2027 года и предусматривает право выкупа.
Провальный трансфер
По данным издания Sport24.gr, «Спартак» гарантировано заработает на аренде 1,25 миллиона евро. В случае выкупа (он необязательный) «Панатинаикос» заплатит еще 12 миллионов, а по зарплате Гарсия якобы пошел на понижение — 2,5 против 3 миллионов в Москве. Как утверждают греческие журналисты, он согласился на это из-за желания перебраться в Афины. Форвард ранее выступал за АЕК, из которого и переехал в Россию.
Сделку нельзя назвать успешной для «Спартака» — в феврале 2025-го при Деяне Станковиче красно-белые заплатили за Ливая 18,7 миллиона — это вторая самая дорогая покупка в истории клуба после Жедсона Фернандеша (20,78 миллиона). Футболист не оправдал ожиданий: в 48 матчах за красно-белых во всех турнирах он забил 10 мячей. Сильно просела и его трансферная стоимость — с 15 до 7 миллионов по оценке Transfermarkt.
Несмотря на неудачный опыт, красно-белые тепло попрощались с нападающим из Тринидада и Тобаго.
«Желаем успешно проявить себя в знакомом чемпионате!» — говорится в сообщении.
Даку на подходе
Слухи об уходе Гарсии ходили давно. Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо даже публично комментировал тему — говорил, что нуждается в форварде, пусть тот и не сыграл ни одного матча в этом сезоне.
«Рассчитываю на Ливая. Я удовлетворен всеми футболистами, которые есть у нас в составе. Но есть еще и конкуренция: у нас много высококлассных игроков с хорошими качествами. Мне нравится, как Гарсия работает и выкладывается на тренировках. Все футболисты полезны для нас», — цитировал Карседо Sport24.
Однако вряд ли отъезд Ливая станет проблемой для красно-белых. У них на подходе новый нападающий — Мирлинд Даку из «Рубина». По данным албанского издания IndeksOnline, 28-летний футболист обойдется «Спартаку» в 11 миллионов, еще 4 миллиона в год составит зарплата.
Пока о сделке не сообщали официально, но все уже понятно: после матча с «Акроном» во 2-м туре чемпионата России (2:1) Даку попрощался с партнерами по «Рубину», а 4 августа казанцы отзаявили форварда. Теперь осталось дождаться объявления.
Автор: Артем Белинин