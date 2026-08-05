Ливай Гарсия ушел в аренду в «Панатинаикос». Один из худших трансферов в истории «Спартака»?

По данным издания Sport24.gr, «Спартак» гарантировано заработает на аренде 1,25 миллиона евро. В случае выкупа (он необязательный) «Панатинаикос» заплатит еще 12 миллионов, а по зарплате Гарсия якобы пошел на понижение — 2,5 против 3 миллионов в Москве. Как утверждают греческие журналисты, он согласился на это из-за желания перебраться в Афины. Форвард ранее выступал за АЕК, из которого и переехал в Россию.