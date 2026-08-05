Баринов разнес «Локомотив». К клубу действительно много вопросов, на которые пора ответить

Возглавляя пресс-службу «Динамо», я несколько лет взаимодействовал с тогда еще футболистом Ротенбергом. Борис уже тогда был эрудированным молодым человеком, которому есть что сказать, со своим мнением и видением. Но на интервью он согласился всего два-три раза, замечая, что статус запасного не предполагает частого выхода в медиапространство. Но теперь Ротенберг уже не за спинами Кураньи, Воронина и Семшова, Борис Борисович фактически первое лицо клуба. И действительно пришло время рассказать болельщикам, куда движется «Локомотив». Что с финансами и составом. С Батраковым и Карпукасом. Каков кредит доверия у главного тренера Михаила Галактионова. В чем заключается стратегия красно-зеленых после прихода Ротенберга на пост гендиректора в ноябре прошлого года.