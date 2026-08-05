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Баринов разнес «Локомотив». К клубу действительно много вопросов, на которые пора ответить

Константин Алексеев — о перспективах железнодорожников.

Источник: Спорт-Экспресс

У «Локомотива» после трех матчей на старте сезона ни одной победы. Но это не самое страшное. Куда хуже, что отступление бронзового призера никого не удивляет так уж сильно.

Бывший капитан красно-зеленых Баринов, выступающий теперь за ЦСКА, взорвал медиапространство после кубковой встречи во вторник: «Вы посмотрите, что происходит в клубе! Все бегут отсюда! Только я первый все это понял. Если не последует усилений — будет все печально. Команда распадается. Кому голы забивать? Мне жалко коллектив. Батракову надо уходит в “Галатасарай”.

Такие слова не красят воспитанника «Локо», в них чувствуется больше злорадства, чем сочувствия. Но если говорить не по форме, а по сути, то Баринов поднял проблемы, которые волнуют многих болельщиков железнодорожников. Летом уже ушли основной форвард Воробьев и хавбек Пруцев, нет договоренности о продлении контракта с опорником Карпукасом, который, как считают многие, одной ногой уже в «Зените». Также не стихают разговоры о возможной продаже одного из лучших футболистов РПЛ Батракова и классного защитника Монтеса — якобы от этого зависит наполняемость бюджета «Локомотива», где дыра в пару миллиардов рублей, которую надо закрывать.

Все происходящее — ожидаемо. «СЭ» еще в марте писал, что «Локо» ждет жаркое лето: у десяти игроков контракты заканчивались нынешним или следующим летом, а денег на требуемое лидерами повышение зарплат нет. Так что альтернатива — продавать сейчас или потом отпустить бесплатно. В этой ситуации выручить семь миллионов евро за Воробьева — вполне хорошая с коммерческой точки зрения история. Особенно в условиях финансовой турбулентности.

Проблема в другом: болельщикам никто ничего внятно не объясняет. И пауза слишком затянулась. Вот и главный рупор фанатов, лидер объединения United South Иван Крылов в своем Telegram-канале на днях обратился к гендиректору «Локо» Борису Ротенбергу с открытым письмом, которое начинается словами: «Борис Борисович, пора. Пора уже рассказать нам всем о той идее, которую Вы несете в Клуб и собрались выстраивать в “Локомотиве”.

Возглавляя пресс-службу «Динамо», я несколько лет взаимодействовал с тогда еще футболистом Ротенбергом. Борис уже тогда был эрудированным молодым человеком, которому есть что сказать, со своим мнением и видением. Но на интервью он согласился всего два-три раза, замечая, что статус запасного не предполагает частого выхода в медиапространство. Но теперь Ротенберг уже не за спинами Кураньи, Воронина и Семшова, Борис Борисович фактически первое лицо клуба. И действительно пришло время рассказать болельщикам, куда движется «Локомотив». Что с финансами и составом. С Батраковым и Карпукасом. Каков кредит доверия у главного тренера Михаила Галактионова. В чем заключается стратегия красно-зеленых после прихода Ротенберга на пост гендиректора в ноябре прошлого года.

Прошло уже девять месяцев. Пора.