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Выставленный на продажу футбольный клуб «Сокол» рискует исчезнуть через 10 дней

В клубе отметили, что сейчас тренировки проводятся на личные средства сотрудников и игроков команды.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб «Сокол» должен найти нового владельца в течение десяти дней, чтобы сохранить профессиональный статус. Об этом ТАСС рассказал спортивный директор клуба Ильяс Минневалиев.

«Сокол» был выставлен на продажу на «Авито» в связи с тем, что владеющая клубом компания столкнулась с финансовыми проблемами. В прошлом году казанский клуб уже был на грани исчезновения, тогда инвестора удалось найти с помощью объявления на той же интернет-площадке«, — сообщил спортивный директор “Сокола”.

«У нас есть 10 дней, чтобы пройти процедуру аттестации, в течение этого времени мы должны найти нового владельца. Через год мы уже не сможем заявиться, потому что клуб потеряет профессиональный статус, на восстановление которого могут уйти годы — необходимо будет вновь начинать с любительского уровня», — сказал Минневалиев, отметив, что потеря статуса приведет к ликвидации клуба.

«Поэтому надеемся, что за оставшееся время найдется поклонник футбола, который сможет приобрести уже готовый профессиональный клуб», — добавил он.

В клубе отметили, что сейчас тренировки проводятся на личные средства сотрудников и игроков команды.

«Сокол» оценивается в 5,6 млн рублей, он выступает в дивизионе Б Второй лиги России.