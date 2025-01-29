«Анжи» возвращается. Дагестанский клуб будет выступать в третьем дивизионе

При этом еще тогда махачкалинцы пообещали вернуться: «Анжи» благодарит каждого, кто внес свой вклад в историю развития клуба. Спасибо всем, кто на протяжении многих лет был с любимой командой и преданно верил в лучшее. Мы говорим спасибо всем футболистам, тренерам, сотрудникам клуба и персоналу команды, которые с честью и достоинством представляли цвета «Анжи» на полях России и Европы. Помните: пока имя «Анжи» остается в сердцах болельщиков — «Анжи» будет жить. Мы верим, что это не конец. Мы верим, что однажды «Анжи» вернется. Однажды эта звезда вновь загорится и будет сиять еще ярче!" — сказано в заявлении.